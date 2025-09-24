Alianza Lima ya está en Chile para enfrentar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, contra Universidad de Chile en Coquimbo. La llave tiene leve ventaja para los azules tras el empate sin goles en Perú.

Y uno de los titulares del cuadro íntimo, el arquero Guillermo Viscarra, desborda optimismo de cara al duelo contra el Chuncho.

“Necesitamos la victoria y vamos a ir por ello. Los dos tenemos que ganar para clasificar y ambos equipos tenemos el mismo objetivo“, dijo Viscarra.

ver también Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito: ¿Cuánto ganan los entrenadores de la U y Alianza Lima?

Alianza convencido del triunfo y lamento por el público

El meta del cuadro peruano agregó que “esperemos que el partido se dé para nuestro lado desde el primer minuto, y si podemos salir con la ventaja, luego manejar el marcador“.

Alianza Lima desafía a la U para la revancha de Coquimbo.

Por su parte, Eryc Castillo complementó que “venimos con la mentalidad de sacar el partido adelante, ojalá podamos hacer un buen encuentro y llevarnos la victoria“.

Publicidad

Publicidad

Respecto a las puertas cerradas por el castigo de Conmebol a los azules, el ecuatoriano de Alianza sentenció que “siempre la motivación es que haya gente en los estadios, no se podrá en esta oportunidad, pero venimos con la motivación de poder hacer nuestro juego y conseguir la clasificación“.

ver también Marcelo Díaz viajó con U de Chile para el duelo ante Alianza Lima: es el único descartado

Universidad de Chile recibe a Alianza Lima este jueves 24 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El ganador de la llave se verá las caras con Lanús en semifinales.