Una nueva complicación toma fuerza en la previa de la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde Universidad de Chile debe recibir a Alianza Lima en Coquimbo.

Esto, porque la delegación peruana hizo un reclamo ante Conmebol inmediatamente arribaron hasta el hotel de concentración en la cuarta región, por un problema con hinchas de la U que los esperaban.

Así lo reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien llegó hasta Chile en medio de la delegación de Alianza Lima, quien entregó detalles de una situación vivida en Coquimbo.

La reportera apuntó a un grupo de hinchas de la U que estuvieron insultando a los jugadores, además que hubo una agresión en contra de un hincha peruano que estaba afuera del hotel.

Un grupo de hinchas de U de Chile se acercó con este lienzo al hotel de Alianza Lima.

¿Qué pasó con Alianza Lima en Coquimbo?

Fue en L1 Radio, donde comenzaron a dar detalles de un nuevo reclamo de Alianza Lima ante Conmebol en contra de Universidad de Chile, donde inmediato apuntaron en la seguridad.

La periodista destacó que hubo banderas y gritos en contra de los jugadores, en una situación que alerta las medidas de seguridad que se han tomado en Coquimbo.

“Cuando llegó Alianza al hotel de concentración, había un grupo de hinchas de la U de Chile, que insultaron a los jugadores. Hubo una agresión, además, a un hincha de Alianza Lima”, explicó.

Por lo mismo, pese a que detalla que hay hinchas de Alianza Lima en la zona, se descartó la opción de realizar un banderazo fuera del hotel, para evitar peligro en la seguridad.

Revisa los detalles: