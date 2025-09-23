El partido revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comienza a tomar color en la ciudad de Coquimbo, donde fueron hinchas de Universidad de Chile los que se dejaron caer en el hotel de Alianza Lima.

Tal como pasó en la visita del cuadro bullanguero en la capital de Perú, cuando la barra de Alianza llegó al hotel de concentración de los azules colgando lienzos y lanzando fuegos artificiales, ahora se cobraron revancha.

Esto, porque una vez que la delegación peruana se instaló en el hotel Enjoy en Coquimbo, hinchas de la U se dejaron caer en el lugar con lienzos para devolver la mano.

“Acá no son bienvenidos Alianzazorra y la ctm”, fue uno de los lienzos que portaban los hinchas de la U, donde se tomaron fotografías afuera del hotel en la cuarta región.

¿Qué pasó en el hotel de Alianza Lima con los hinchas de la U?

Los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a cobrar revancha de lo que pasó la delegación azul la semana pasada en Lima, cuando la barra de Alianza se coló en el hotel de concentración.

Portando lienzos con graves palabras, los azules encienden el duelo que el jueves se tomará la ciudad, cuando la U enfrente al equipo peruano por un cupo a las semifinales del torneo internacional.

Hay que recordar que los peruanos fueron en tres oportunidades al hotel de la U en la zona de San Isidro, donde colgaron lienzos y luego en dos ocasiones lanzaron fuegos artificiales.

Alianza Lima arribó esta jornada hasta el Aeródromo de La Serena, mientras que Universidad de Chile lo hace en la jornada del miércoles, donde hay un llamado a un banderazo en el hotel Diego de Almagro.

