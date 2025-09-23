Universidad de Chile tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Alianza Lima, en la jornada del miércoles en el Centro Deportivo Azul.

Gustavo Álvarez ha ido despejando dudas en el once estelar para la gran definición contra los peruanos, donde se conocerá al último de los semifinalistas del torneo internacional.

Por lo mismo, aseguran que el técnico argentino repitió estrategia en la práctica del martes en la comuna de La Cisterna, donde la gran novedad será Sebastián Rodríguez.

El volante uruguayo nuevamente se apunta como el reemplazante del desgarrado Marcelo Díaz, donde tiene toda la confianza del DT tras los 45 minutos jugados en el primer partido en Lima.

Israel Poblete está de regreso pero es Sebastián Rodríguez quien se apunta de titular ante Alianza Lima. Foto: U de Chile

¿Quién reemplaza a Marcelo Díaz en U de Chile?

Así también lo confirman en radio ADN, donde dejan en claro que Universidad de Chile ya tiene claridad de la formación titular para enfrentar a Alianza Lima, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Para la definición de la llave de cuartos, Gustavo Álvarez tenía dos dudas principales: el reemplazante de Marcelo Díaz, quien sufrió un desgarro en la ida, y el encargado de comandar el ataque, luego de la recuperación de Lucas Di Yorio“, explican.

“Finalmente, el técnico se inclinó por mantener a Nicolás Guerra como “9”, mientras que Sebastián Rodríguez le ganó la pulseada a Israel Poblete y será quien acompañe a Charles Aránguiz en la zona media”, detallan.

Con esto, se mantiene la formación titular de la U trabajada el lunes con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; y Lucas Assadi junto a Nicolás Guerra en ofensiva.

