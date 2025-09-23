Alianza Lima llegó hasta la ciudad de La Serena, donde este jueves enfrentará a Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Una de las principales cartas que trae el cuadro peruano es el histórico goleador Paolo Guerrero, quien en el entrenamiento del miércoles en Coquimbo se definirá si podrá jugar ante los azules.

Pese a esto, fue uno de los jugadores más buscados en el aeródromo de La Serena, donde los esperaban algunos hinchas y la prensa del vecino país, quienes confían en su goleador.

“Espero poder estar, vengo entrenando dos días con el grupo. Nosotros estamos enfocados en tratar de pasar y hacer un gran partido el jueves”, comentó Guerrero.

Paolo Guerrero en el Aeródromo de La Serena. Foto: JAX Latin Media.

¿Qué dijo Paolo Guerrero de U de Chile?

En ese sentido, el delantero habló de una falencia que tendrá la U al jugar sin público: “Es distinto jugar sin público, pero esperemos pasar, queremos ganar y pasar de fase”.

Si bien la prensa de Perú habla de una campaña histórica, el delantero los frenó para apuntar aún más alto y para eso deben superar a la U: “La historia es ser campeón, ese es el objetivo por alianza y por el Perú”.

En cuanto a lo futbolístico, asegura que ya han analizado a la U: “Un tema a analizar son sus virtudes pero con seguridad cometen errores y hay que apuntar a eso”.

Mira el video: