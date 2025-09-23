Alianza Lima viajó hasta Chile, donde en la jornada del jueves tendrá que enfrentar la gran revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Universidad de Chile.

En ese sentido, en la delegación que salió desde el aeropuerto Jorge Chávez vinieron hasta los jugadores que no estarán convocados, como el expulsado Carlos Zambrano.

Con una revolución total en el terminal aeroportuario, los jugadores tuvieron que avanzar entre la prensa y los hinchas que los esperaban, para luego abordar un vuelo chárter.

Fue el momento en que algunos pudieron dar algunas declaraciones al paso, como, por ejemplo, Eryc Castillo: “Partido muy complicado, será jodido y bravo. Que el hincha de Alianza confíe en nosotros”.

Carlos Zambrano viajó con la delegación de Alianza Lima.

¿Alianza Lima viajó a Chile para enfrentar a la U?

Alianza Lima ya está en Chile para enfrentar a la U por la definición para encontrar a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana, en un duelo que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Uno de los que habló fue el suspendido Carlos Zambrano, quien llamó a la calma a sus fanáticos: “A los hinchas de Alianza Lima le digo que crea en el grupo que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a tratar de clasificar a la semifinal”.

Algo que también imitó Hernán Barcos: “Queremos traer la clasificación y darle una alegría a la gente. Aún no he hablado con Cecilio Waterman, seguro cuando lo vea hablaremos, él es un hincha más2.

Pero sin duda todas las miradas se las robó Paolo Guerrero, quien será la gran sorpresa de los peruanos, quien estuvo lesionado en el partido de ida, donde revolucionó el aeropuerto.

Revisa las imágenes: