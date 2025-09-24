Este jueves continua la acción de la Copa Conmebol Sudamericana 2025 con los duelos de vuelta de cuartos de final. Durante esta jornada, uno de los grandes encuentros será protagonizado por la Universidad de Chile. Los azules reciben en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo al cuadro de Alianza Lima de Perú.

Partidazo que tiene la llave abierta tras el 0-0 conseguido en Lima la semana pasada y es en ese contexto es que en RedGol, ya palpitamos este encuentro y por ello te traemos los millonarios sueldos que perciben el técnico azul y su par aliancista.

¿Cuánto ganan los entrenadores de la U y Alianza Lima?

Ambos técnicos argentinos perciben salarios millonarios, no obstante, el técnico azul es el más afortunado de ambos, ya que Gustavo Álvarez, DT que llegó a la U como campeón con Huachipato, percibe mensualmente la cantidad de 50 mil dólares según informó el sitio Top Mercato , lo que equivale a un poco más de 47 millones de pesos chilenos. Esto significa que el técnico universitario recibe anualmente la cantidad de 564 millones de pesos anuales.

¿Qué pasa con Gorosito? Néstor Raúl Gorosito, actual DT de Alianza Lima y emblemático jugador de la Universidad Católica de Chile en los 90, no se queda tan atrás y según informan medios incaicos percibe la no despreciable cifra de 30 mil dólares cada 30 días , es decir, más de 28 millones de pesos chilenos mensuales.

Esto quiere decir que en una temporada el argentino percibe un total de 336 millones de pesos, monto importante, pero cerca de 220 millones de pesos menos que lo recibido anualmente por el técnico azul.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

