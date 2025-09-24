Es tendencia:
U. de Chile vs. Alianza Lima: El millonario premio económico en juego por Copa Sudamericana

La U y Alianza Lima no solo disputarán el pase a semifinales, sino también un millonario premio económico estará en juego.

Por Franco Abatte

La U se juega algo más que un puesto en semifinales ante Alianza Lima.

La Universidad de Chile vuelve a la acción este jueves 25 de septiembre, cuando reciba en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a Alianza Lima por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ambos equipos saldrán en busca del triunfo que les asegure un lugar en semifinales, un objetivo que no solo representa un gran premio deportivo para jugadores e hinchas, sino que también viene acompañado de un jugoso botín económico.

El millonario premio en juego entre la U y Alianza Lima

Según las bases del torneo, la Copa Sudamericana reparte significativas sumas de dinero a los clubes participantes por participar y ganar, montos que se pagan por partido y que van en aumento a medida que avanzan de ronda.

Por ejemplo, solo por disputar la fase de grupos los equipos reciben 250 mil dólares por partido, monto que crece en playoffs (500.000), octavos (600.000) y que se traduce que en los cuartos de final, tanto Universidad de Chile como Alianza Lima aseguraron 700.000 dólares por cada duelo disputado, es decir, más de 665 millones de pesos chilenos.

Monto importante que, sin embargo, crece aún más en la fase de semifinales, ya que el ganador de la llave entre azules y peruanos recibirá 800.000 dólares por partido, lo que equivale a más de 761 millones de pesos chilenos.

Mucho más que una semifinal se juegan la U y Alianza Lima. (Foto: Raul Sifuentes/Getty Images)

Mucho más que una semifinal se juegan la U y Alianza Lima. (Foto: Raul Sifuentes/Getty Images)

Un ingreso clave para la U y Azul Azul, que les permitiría, en parte, compensar las multas económicas aplicadas por la Conmebol tras los incidentes en Avellaneda (más de 270 mil dólares en multas), y también mitigar las pérdidas generadas por disputar sin público los duelos como local de cuartos y una eventual semifinal.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

