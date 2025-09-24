Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿Presión para Álvarez en U de Chile? DT de Fluminense renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana

Fluminense quería meterse en semifinales contra la U o Alianza Lima, pero pasó Lanús. Tras el duelo Renato Gaúcho presentó su renuncia, hecho que podría convertirse en una presión extra para los entrenadores del Chuncho y el cuadro peruano.

Por Diego Jeria

Lanús enfrentará a la U o Alianza después de dejar sin técnico al Fluminense.
© Getty Images y PhotosportLanús enfrentará a la U o Alianza después de dejar sin técnico al Fluminense.

La eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana golpeó fuerte al Fluminense, cuadro que perdió 0-1 la ida contra Lanús en Argentina y empató 1-1 en la revancha del Estadio Maracaná. De esta forma, El Granate será rival de Universidad de Chile o Alianza Lima en semifinales.

En la rueda de prensa postpartido, Renato Gaúcho anunció su renuncia al Flu, situación que fue confirmada oficialmente este miércoles por el propio club brasileño. El DT terminó molesto por las críticas de los hinchas, quienes dedicaron furiosas pifias al equipo y el entrenador.

Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar, y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser“, dijo Renato Gaúcho.

Por su parte, el cuadro brasileño confirmó que “Fluminense FC informa que Renato Gaúcho no está más al frente del comando técnico de la plantilla. El entrenador pidió su desvinculación tras el partido de este martes“.

Atenta la U y Alianza Lima: Lanús elimina a Fluminense y avanza a semis de Copa Sudamericana

ver también

Atenta la U y Alianza Lima: Lanús elimina a Fluminense y avanza a semis de Copa Sudamericana

Lanús espera a la U o Alianza tras “echar” a DT de Fluminense

Así las cosas, habrá que esperar lo que pase con la U y Alianza Lima en la revancha que definirá la llave del rival de Lanús, y si lo acontecido con Renato Gaúcho será una presión adicional para el entrenador Gustavo Álvarez en el Chuncho y Néstor Raúl Gorosito en los incaicos.

Fluminense se quedó sin DT tras quedar eliminado en cuartos de Copa Sudamericana y Lanús enfrentará a la U o Alianza: ¿presión extra para Gustavo Álvarez y el Pipo Gorosito?

Fluminense se quedó sin DT tras quedar eliminado en cuartos de Copa Sudamericana y Lanús enfrentará a la U o Alianza: ¿presión extra para Gustavo Álvarez y el Pipo Gorosito?

Publicidad

Cabe recordar que Renato Gaúcho asumió en Fluminense en abril pasado como reemplazante de Mano Menezes, alcanzando las semifinales del Mundial de Clubes, donde fue eliminado por el campeón Chelsea.

Con la salida fresca de un entrenador eliminado en Copa Sudamericana, la U de Gustavo Álvarez y Alianza Lima del Pipo Gorosito se enfrentarán en la revancha de los cuartos de final, con el registro del empate sin goles en Perú.

No hay caso: nuevos incidentes en duelo entre Fluminense y Lanús en Copa Sudamericana

ver también

No hay caso: nuevos incidentes en duelo entre Fluminense y Lanús en Copa Sudamericana

La U recibe a Alianza este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a puesrtas cerradas por el castigo impuesto por Conmebol tras los incidentes en Avellaneda. El ganador de la llave jugará semifinales ante Lanús.

Publicidad
Lee también
¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Alianza Lima en Copa Sudamericana?
U de Chile

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Pellegrino adelanta el posible cruce con la U: "Es un club..."
U de Chile

Pellegrino adelanta el posible cruce con la U: "Es un club..."

Son tres sorpresas: los citados de la U vs Alianza Lima
U de Chile

Son tres sorpresas: los citados de la U vs Alianza Lima

Pulgar lanza estremecedora confesión: "Salvaron mi carrera"
Chile

Pulgar lanza estremecedora confesión: "Salvaron mi carrera"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo