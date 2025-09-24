La eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana golpeó fuerte al Fluminense, cuadro que perdió 0-1 la ida contra Lanús en Argentina y empató 1-1 en la revancha del Estadio Maracaná. De esta forma, El Granate será rival de Universidad de Chile o Alianza Lima en semifinales.

En la rueda de prensa postpartido, Renato Gaúcho anunció su renuncia al Flu, situación que fue confirmada oficialmente este miércoles por el propio club brasileño. El DT terminó molesto por las críticas de los hinchas, quienes dedicaron furiosas pifias al equipo y el entrenador.

“Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar, y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser“, dijo Renato Gaúcho.

Por su parte, el cuadro brasileño confirmó que “Fluminense FC informa que Renato Gaúcho no está más al frente del comando técnico de la plantilla. El entrenador pidió su desvinculación tras el partido de este martes“.

Así las cosas, habrá que esperar lo que pase con la U y Alianza Lima en la revancha que definirá la llave del rival de Lanús, y si lo acontecido con Renato Gaúcho será una presión adicional para el entrenador Gustavo Álvarez en el Chuncho y Néstor Raúl Gorosito en los incaicos.

Cabe recordar que Renato Gaúcho asumió en Fluminense en abril pasado como reemplazante de Mano Menezes, alcanzando las semifinales del Mundial de Clubes, donde fue eliminado por el campeón Chelsea.

Con la salida fresca de un entrenador eliminado en Copa Sudamericana, la U de Gustavo Álvarez y Alianza Lima del Pipo Gorosito se enfrentarán en la revancha de los cuartos de final, con el registro del empate sin goles en Perú.

La U recibe a Alianza este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a puesrtas cerradas por el castigo impuesto por Conmebol tras los incidentes en Avellaneda. El ganador de la llave jugará semifinales ante Lanús.

