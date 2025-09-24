Universidad de Chile define en la jornada del jueves su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde primero debe dejar en el camino a Alianza Lima en un durísimo encuentro que se jugará en Coquimbo.

Si los azules logran vencer en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pasaran a la ronda de los cuatro mejores donde ya está esperando un ex técnico del club y que tuvo varios jugadores de la actual plantilla.

Se trata de Mauricio Pellegrino, quien logró una histórica clasificación con Lanús dejando en el camino a Fluminense en el Maracaná y donde sabe que nuevamente los caminos lo pueden cruzar con la U.

“Con el rival que toque obviamente que vamos a tratar de dar todo en esa semifinal”, comentó en una primera instancia el entrenador argentino que estuvo en 2023 con la U.

Mauricio Pellegrino tiene historia con jugadores del actual plantel de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dijo Pellegrino de U de Chile?

Según declaraciones que recogió el medio As Chile, Mauricio Pellegrino tiene un importante cariño por Universidad de Chile, por lo que, de concretarse la llave contra Lanús, será muy especial.

“La U es un club especial, lo ha sido para mí. He estado esa temporada, pero fue un año muy difícil, muy difícil”, comentó el entrenador argentino.

Es más, también ha seguido la evolución de varios jugadores que estuvieron bajo su mandato, por lo que se alegra de todo lo que han crecido, entre ellos el nivel de Lucas Assadi.

“Creo que la base de este equipo que está jugando hoy, son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso y siempre es un club por el que voy a tener aprecio“, finalizó.

