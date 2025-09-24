Lanús logró dar el gran golpe de Copa Sudamericana al eliminar a Fluminense en el Maracaná, tras igualar 1-1 en el duelo de vuelta y ganar la llave con un global de 2-1.

El Granate ahora espera por el ganador de Universidad de Chile y Alianza Lima. Lo curioso es que el Bulla puede toparse en semis contra un antiguo conocido, pues el DT de los trasandinos es Mauricio Pellegrino.

“Ahora vamos a darlo todo en las semifinales. Pero hay que esperar un mes. Este es un momento de disfrutar y de hablar de nosotros y del gran esfuerzo que han hecho los jugadores”, manifestó el técnico tras la épica en Brasil.

El estudio de Lanús a Fluminense

Aseguró que los cariocas tienen “jugadores de mucha jerarquía”, pero tras el 1-1 a los 67 minutos “se desordenó” y eso permitió poder manejar el encuentro de buena manera.

Lanús le ganó al Flu con Pellegrino en la banca

“Sabíamos que el inicio iba a ser muy fuerte en este estadio, lo sufrimos y ahí nos pudieron convertir. Pero también sabíamos que si teníamos precisión, cuando bajara el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa”, fue el estudio realizado.

Cuenta que “ellos arriesgan mucho, para mi manera de entender, en dar el paso adelante, y ahí los cambios de orientación y jugar con la desesperación del adversario fueron claves, sobre todo cuando hicimos el gol”.

“Esto nos servirá para ganar confianza porque pudimos superar el primer envión de ellos”, manifestó por lo que le espera a Universidad de Chile en caso de ganarles a los peruanos.

Estableció finalmente que “estamos muy contentos por el resultado, por nuestros jugadores y también por nuestra gente”.

Los duelos de semifinales están programados para la semana del 22 y 29 de octubre. Lanús cerrará su llave como local.