Universidad de Chile consiguió un buen resultado en su visita a Alianza Lima el pasado jueves, sellando el partido con un marcador 0-0 en Copa Sudamericana, regresando a Chile con un empate, sin goles.

A pesar de no lograr la victoria, el equipo volvió con calma y ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, que se jugará esta semana con los Azules de local, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

U. de Chile vs. Alianza Lima: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile , esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules e Incaicos , que se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Probable formación de U. de Chile vs. Alianza Lima

La oncena titular de los azules, hasta el momento estaría conformada con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

