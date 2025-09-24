Universidad de Chile viajará esta jornada rumbo a la ciudad de La Serena, donde aguardará el partido del jueves para chocar ante Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, esta jornada se realizará el último entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, antes de abordar el vuelo que los llevará a la cuarta región donde ya está el elenco peruano.

Gustavo Álvarez se ha mantenido entrenando con un once estelar, aunque para este duelo sumará tres importantes variables que no pudo tener en el partido jugado en Perú.

Esto, porque recuperó a tres jugadores que fueron confirmados dentro de la citación de la U para enfrentar al equipo limeño: Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

Nicolás Ramírez también está de regreso en la U para el duelo ante Alianza Lima. Foto: U de Chile.

¿Quiénes vuelven en U de Chile ante Alianza Lima?

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes confirman la lista de citados que tendrá Universidad de Chile para el partido ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, con importantes regresos.

Con la ausencia confirmada de Marcelo Díaz por un desgarro sufrido en el partido de ida en Matute, el técnico de los azules movió sus cartas donde Sebastián Rodríguez será titular en la zona de los volantes.

Mientras en la citación reaparecen tres lesionados que tenía la U, quienes han sido titulares en gran parte de la temporada, por lo que es una noticia positiva con Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

Revisa los citados de U de Chile:

Porteros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido

Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández, David Retamal, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez

Volantes: Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Antonio Díaz