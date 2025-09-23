Nuevamente la violencia se toma el fútbol sudamericano. La noche de este martes, el duelo entre Fluminense y Lanús por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana ha sido suspendido debido a incidentes al interior del Estadio Maracaná.

Tal como pasó con la U e Independiente hace algunas semanas, el compromiso no pudo seguir y estuvo pausado de forma momentánea. Según se ha conocido en los primeros reportes, la situación se desbordó pero no por enfrentamientos entre barras.

La transmisión oficial de ESPN ha informado que todo se debe a problemas entre la policía, seguridad privada y los hinchas del elenco argentino. Una situación que se repite, lamentablemente, cada vez más cuando un equipo visita Brasil.

La Copa Sudamericana otra vez manchada por incidentes en duelo de Fluminense y Lanús

Tensión provocó en los hinchas del fútbol nuevos episodios de violencia en las canchas de este lado del mundo. Fluminense y Lanús estaban animando un entretenido partido hasta que incidentes obligaron a ponerle pausa a todo.

La policía agredió a los hinchas de Lanús en pleno partido con Fluminense por Copa Sudamericana. Foto: Getty Images.

Fue en el entretiempo del encuentro que en el sector de la barra visitante en el Estadio Maracaná se comenzaron a ver algunos enfrentamientos. Muchos especularon con choque de barras como pasó con la U e Independiente, pero nada de eso era cierto.

La transmisión de ESPN fue entregando detalles y reveló que las cosas comenzaron en otro sector del recinto. “No inicia en la tribuna, sino en los baños durante el entretiempo“, explicaron.

“No es un intercambio de agresiones con la gente de Fluminense, es de policías con los hinchas de Lanús y seguridad privada“, añadieron. Los jugadores del Granate de inmediato corrieron al rincón de la cancha para ver si sus familiares estaban bien.

Después de largos minutos y comunicación directa con la organización, se determinó que las cosas se habían calmado y el duelo siguió. Esto sin duda lo mira el Bulla, que puede verse las caras con el ganador de esta llave si es que avanza venciendo a Alianza Lima este jueves.

Fluminense y Lanús estuvieron muy cerca de ver suspendido su encuentro por culpa de la violencia. No es primera vez que la policía en Brasil usa fuerza excesiva y de seguro esto traerá consecuencias para el Flu como equipo organizador del evento.