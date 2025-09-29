Pese a la victoria 2-0 ante Botafogo, las pifias se tomaron el estadio Maracaná en duelo de Fluminense. ¿La razón? El ingreso de Yeferson Soteldo en el segundo tiempo, al que no lo quieren ver en Brasil.

Tras llegar a mitad de año como estrella al equipo de Río de Janeiro, el venezolano ha vivido una tortura con su campaña. Eliminado con Venezuela rumbo al Mundial 2026 y en el Flu no ha visto una.

El ex U de Chile no arranca de titular en el grande brasileño desde julio pasado y este domingo se hizo notar la furia de los hinchas. Es que el historial de lesiones y suplencias lo tienen en su peor momento por el Brasileirao.

Así reaccionaron al ingreso de Soteldo

Corría el minuto 79 en el Maracaná y Fluminense ganaba 1-0 ante Botafogo. Lo cierto es que ni el triunfo calmó las pifias del respetable hacia Yeferson Soteldo, quien sorprendido por la reacción ingresó al terreno de juego.

El jugador de la selección de Venezuela está lejos del nivel que lo llevó al Brasileirao, tras exitosa campaña en Santos cuando saltó desde la U de Chile, a fines del 2018.

Con paso por el Tigres de México y el Gremio de Porto Alegre, en Fluminense ha sido una tortura para el llanero, sumando escasos minutos al ingresar desde la banca. Eso, tras superar una lesión hace poco.

Este 2025 ha jugado solo 25 duelos en la prestigiosa liga de Brasil, teniendo en cuenta la cantidad de partidos y torneos que se disputan en dicho país. Por ahora, su futuro está en veremos en Fluminense.

