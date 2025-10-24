Matías Rodríguez vive los últimos momentos de una exitosa carrera, la cual está marcada por su paso por Universidad de Chile. Ahí, le tocó compartir con el controvertido Yeferson Soteldo.

“Maticrack”, como lo apodaban los hinchas azules, llegó al Bulla en el 2010 y rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos. Se convirtió en el defensor más goleador del León e incluso, logró ser convocado a la selección de Argentina en el camino a Brasil 2014.

El especial duelo de Rodríguez con Soteldo

A los 39 años, Matías Rodríguez quema sus últimos cartuchos en Deportes Melipilla. En el club de la Segunda División Profesional no ha tenido una temporada tranquila, ya que pasan por un difícil presente económico. Es por esta razón que el propio jugador ha organizado rifas para apoyar al equipo.

ver también Video: Soteldo se gradúa de villano y en ola de pifias ambas hinchadas le gritan “vete de aquí”

“Queríamos hacer algo para ayudar al club, y salió la idea de una rifa en la que todo lo recaudado va al plantel. Se han ido sumando premios y empresas, y esperamos que más gente participe en www.MR6.cl”, indicó el argentino en TNT Sports.

Rodríguez ya anunció que dejará el fútbol de manera definitiva al terminar este año. Sin dudas que sus mejores momentos los vivió en Universidad de Chile, donde ganó 8 títulos, incluyendo la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

En el Romántico Viajero estuvo por bastante tiempo, entre 2010 y 2021, salvo entre 2013 y 2015 donde jugó en Sampdoria y Gremio. En el León compartió con varios jugadores, incluyendo al polémico Yeferson Soteldo. El venezolano, conocido por su fútbol provocativo, tuvo un particular duelo con Rodríguez.

“Era muy canchero, yo le decía al entrenador ‘ponémelo en contra, le quiero pegar’. Una vez le rajé el zapato sin querer… son cosas del fútbol”, cerró entre risas el jugador formado en Boca Juniors.