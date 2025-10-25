Universidad de Chile está entre la espada y la pared. Los azules deben ganarle el Clásico Universitario a Universidad Católica este domingo, en lucha directa por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026, y el jueves jugarse con todo la revancha de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

¿Cuál es el partido más importante? ¡Los dos! Por ello Gustavo Álvarez debe ser muy cuidadoso para no dar ventajas en la formación contra la UC ni mermar energías o arriesgar lesiones con miras a Lanús.

Y todo apunta a que el DT de la U no quiere dosificar y confía en jugarse el todo por el todo en ambos duelos, con poco tiempo para modificar y menos para descansar.

Así, la U formaría ante la Católica con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

Las bajas y detalles de la formación azul

Cabe recordar que Charles Aránguiz es baja por la tarjeta roja contra Palestino, y llegará fresco ante Lanús. Matías Sepúlveda se pierde el clásico por lesión y queda en veremos.

Tres cambios de la U contra la Católica, sólo uno por decisión técnica.

Respecto al duelo de ida contra Lanús, Nicolás Ramírez vuelve al tridente defensivo en lugar de Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz ocupa el lugar de Charles Aránguiz y Felipe Salomoni hace lo propio por el Tucu Sepúlveda.

Y hay que considerar que Ramírez es titular en la defensa, particularmente cuando Hormazábal cumple como volante o lateral. Yb tampoco se descarta que Hormazábal aparezca en lugar de Guerrero. Asimismo, Nico Guerra se mantiene como compañero de ataque de Lucas Assadi en desmedro de Lucas Di Yorio, quien tampoco se descarta como titular ante Lanús.

El Clásico Universitario 201 entre Universidad Católica y la U, por la fecha 25 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas en el estadio Claro Arena.

