Universidad de Chile se prepara para el Clásico Universitario de este domingo contra Universidad Católica, días después de la ida de semifinales de Copa Sudamericana contra Lanús y pocos días antes de la revancha por el paso a la gran final.

Y tras el duelo contra el Granate, el ex arquero e ídolo de la U, Sergio Vargas, le pasó la capa de Súperman a Gabriel Castellón, quien regaló una tapada magistral y salvadora cuando el Chuncho más lo necesitaba.

La U aún estaba en desventaja de 1-2 contra Lanús. Eran los 73 minutos del duelo y vino el centro desde la izquierda de los arquentinos, con Castellón siguiendo la jugada en el primer palo. Rodrigo Castillo cabeceó por el otro lado mientras el meta extremaba recursos para reposicionarse. El resultado fue una volada extraordinaria del arquero azul, que se movió de un lado de la portería al otro para evitar el gol a quemarropa.

Gracias a esa acción, la U siguió viva, permitiéndole al Chuncho conseguir el agónico empate 2-2 en los descuentos, con llave abierta de cara a la revancha.

Volada extraordinaria de Castellón en la U: era gol

“Fue fundamental lo de Castellón, estamos hablando de la profundidad, de las situaciones de gol que se generó la U, pero hay una jugada fundamental, cuando el partido estaba 1-2 y pudo ser el 1-3. Cabecea dentro del área chica Castillo y Castellón pega una volada extraordinaria, una pelota que era de gol“, manifestó Vargas en Radio ADN.

Agregó que “el arquero tiene que aparecer cuando se le necesita y en ese momento la llave o el partido se hubiera definido por dos goles de diferencia. Castellón fue pieza fundamental para que la U lograra este dos a dos, para dejar la ilusión a tope y la llave abierta“.

Tras elogiar al actual arquero de la U, Vargas también lo defendió de cualquier posible crítica por el primer gol de Lanús, encontrándose con un globito tras el error de la defensa azul en la salida.

“El arquero estaba en la posición que tenía que estar, el arquero estaba adelantado de acuerdo a la jugada, porque su equipo tenía la posesión de la pelota y ahí tenía que estar”, expuso.

Sergio Vargas sentencia que “después hay una muy buena ejecución de Castillo y Castellón no alcanza a retroceder. Y define bien Castillo, Castellón estaba donde tenía que estar parado. Ya veo que empiezan a criticar al arquero y el arquero en esta jugada no tiene nada que ver“.