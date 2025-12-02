Gabriel Arias seguramente será un nombre que sonará con mucha fuerza en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Sobre todo después de que se oficializó que a fines de 2025, el experimentado golero saldrá de Racing Club, donde se erigió como un ídolo.

Aunque en el último tiempo, estaba como reserva de Facundo Cambeses. De todas formas, el ex meta de Unión La Calera fue parte importante de la historia de la Academia. Para muchos fanáticos, el seleccionado chileno se codea con los nombres más gloriosos del cuadro blanquiceleste.

Como Ubaldo Matildo Fillol. Pues bien, mientras los hinchas digieren la noticia del adiós de Arias, todo parece indicar que el fútbol chileno podría ser de nuevo un paradero para el arquero. En la campaña 2018 fue golero de los Cementeros, de donde saltó al Cilindro de Avellaneda.

Racing Club tuvo una época muy gloriosa y Gabriel Arias fue un gran referente de eso. (Wagner Meier/Getty Images).

Sabido es que en Colo Colo está la chance de fichar un arquero, aunque la resolución de la continuidad de Brayan Cortés en Peñarol de Uruguay es clave para eso. Universidad de Chile también podría buscar un golero para pelear con Gabriel Castellón, pero lo urgente es encontrar un nuevo director técnico.

Y en la Católica, la posibilidad de sumarle competencia a Vicente Bernedo también pone a Arias como un nombre atractivo. Pero no sólo en Chile el nombre del neuquenino genera mucha atracción. De hecho, en Argentina reportaron que un viejo amor que tuvo ya tocó su puertanuevamente.

A Gabriel Arias lo buscan en Argentina y los grandes del mercado chileno

Gabriel Arias sabe que su nombre será muy atractivo en el mercado chileno y que por esas cosas del fútbol, un arquero sería bienvenido en los tres clubes más grandes que tiene Chile. Pero habrá rivales. “Defensa y Justicia sueña con el retorno”, contó el periodista Germán García Grova.

“El Halcón buscará el regreso del arquero. Una vez que termine su participación con Racing se avanzará en la negociación”, expuso el citado comunicador, siempre en su cuenta de X. El cuadro de Varela necesita moverse en la portería, pues terminará el préstamo del uruguayo Cristopher Fiermarín.

El meta charrúa, quien debutó de la mano de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay, debe volver a Deportes Tolima de Colombia. Así las cosas, Gabi Arias nuevamente aparece en el radar de Defensa y Justicia, donde disputó casi 100 partidos: totaliza 98 presencias. El tiempo dirá si firma para volver…

Gabriel Arias es el reserva de Racing Club en este momento. Lleva seis años allí. (Wagner Meier/Getty Images).