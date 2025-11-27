Universidad Católica está muy cerca de conseguir un gran logro esta temporada: entrar directo a fase de grupos de Copa Libertadores. Para esto, debe mantener el segundo puesto en el torneo nacional.

En ese caso, volverá a la competencia internacional más importante de América y empieza un dilema con la conformación del plantel de la próxima temporada: buscar otro arquero para competir con Vicente Bernedo.

Johnny Herrera duda de Vicente Bernedo

El meta que fue titular este año en la UC tras la lesión de Thomas Gillier a comienzo de año, demostró condiciones en el torneo nacional, aunque Johnny Herrera duda que sea el indicado para jugar Copa Libertadores.

“Yo no sé si Bernedo está preparado para jugar una Copa Libertadores en fase de grupos. Le falta experiencia, en el partido contra la U lo vi un poco nervioso en su cancha“, manifestó el ex golero de la U en TNT Sports.

Bernedo se afianzó como titular en la Católica esta temporada

Eso sí, piensa que no será fácil encontrar un arquero que pueda competir con Bernedo entendiendo que no Católica no va a querer frenar su progreso.

“¿Quién sería del medio local? No van a querer invertir muchas lucas en un arquero que normalmente venga a tapar a Bernedo o a competir con él”, explicó.

Por lo mismo señala que “va a tener que jugar, pero me gustaría que jugara otro año más completo, por el roce, que tenga más experiencia en Primera”.

De hecho siente que Bernedo se pone nervioso cuando suena el pitazo inicial. “En los comienzos de partido, por lo que me ha tocado verlo, es medio dubitativo. Y en Copa Libertadores eso no se perdona”, explica.

Finalizó señalando que hay un nombre que le parece genial para competir con Bernedo. “Toselli en Católica ahora estaría pintado”, aunque tras su paso por U de Chile entiende que “sé que no va a volver”.