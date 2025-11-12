El año está por terminar y con ello, los distintos clubes comienzan a analizar como enfrentarán la temporada 2026, donde se reveló que un club argentino tendría interés en el portero de Universidad Católica, Vicente Bernedo.

Aldosivi, que actualmente se encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones del grupo A, habría puesto sus ojos en el joven portero de 24 años para reforzar su defensa la próxima temporada, según reveló Radio Cooperativa y recoge Punto Cruzado.

Ahora, ante estos rumores, se reveló nueva información que señalaría donde el jugador buscará continuará su carrera.

El club donde Bernedo quiere jugar el 2026

Según reveló Jorge Cubillos en TNT Sports, reveló que el joven portero quiere seguir en Universidad Católica. “El Vicho se quiere quedar acá, quiere cumplir con el contrato que está hasta fines del año 2027”, señaló.

Agregando que “Pero si llega una oferta, se tiene que conversar con Universidad Católica, por ende, tiempo al tiempo“.

El presente de Universidad Católica y Aldovisi

Por una parte, el club argentino interesado en el portero pasa por un complejo escenario, ya que se encuentra en el antepenúltimo lugar del Grupo A del campeonato argentino y, por el momento, lejos de las opciones de clasificar a competencias internacionales.

Vicente Bernedo despertó el interés de histórico club argentino

Asimismo, la franja está posicionada en el segundo lugar de la Liga de Primera a tres fecha de que termine el campeonato que, de terminar así, les da la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores.

La UC suma 51 unidades, seguidos desde muy cerca por O’Higgins que suma 50 puntos y U de Chile con 48.

Vicente Bernedo quiere seguir en la UC

Por lo que el equipo dirigido por Daniel Garnero tendrá la obligación de sumar puntos en sus siguientes encuentros contra Huachipato, Palestino y Unión La Calera.