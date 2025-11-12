Toda una polémica generaron los dichos de Esteban Pavez, quien pese a ser capitán de Colo Colo no tuvo miedo en aceptar que Universidad Católica es la institución más grande de Chile, algo que ha desatado un montón de declaraciones cruzadas.

Una de ellos fue del propio Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que “yo creo que Católica es una institución modelo, que es una institución que trabaja bien y es un ejemplo para los demás clubes, pero a mí me parece que la institución más grande tiene que ser en la que está uno”.

“La gente que está en la U dirá que es la U. Mi pensamiento es que la institución más grande del país es Colo Colo, en todo sentido, para mí la mejor”, concluyó.

Pues buen, estos dichos generaron la respuesta casi inmediata de Nicolás Castillo, quien de pasadita trajo a colación una vieja polémica que tuvo con José Pedro Fuenzalida por una sustitución similar.

La respuesta de Nicolás Castillo a Marcelo Barticciotto

El atacante escribió desde Instagram personal en los dichos de Barti que “ni él se lo cree, pero cuando el capitán de Católica dijo que otro equipo era más popular, ahí estaba bien. todo lo demás es humo dijo”.

Para entender estas palabras hay que retroceder a julio del 2020, cuando el Chapa Fuenzalida en charla con DirecTV aseguró que “Colo Colo es el equipo más grande y la U tiene la mejor hinchada. La UC es la mejor institución del fútbol chileno”.

Ante estos dichos Castillo escribió mediante una historia en sus redes que “el capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas”.

“Por respeto al club y su gente. Da igual con quién compitas: tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entiende así, no merece representarnos. Esto es católica”, agregó el ex delantero.

