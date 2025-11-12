Jaime Vera todavía sonríe cuando habla del título que obtuvo en La Liga 2D en 2025. El Pillo condujo a Deportes Puerto Montt de regreso a la Primera B del fútbol chileno. Lo hizo antes del término del certamen. Por si eso fuera poco, todo ocurrió en un clásico ante Provincial Osorno.

La victoria por 2-0 consagró al Velero, que tardó dos años en volver a la Liga de Ascenso. “Estamos muy contentos, toda la ciudad y todos los hinchas de Puerto Montt lo están. Fue una jornada extraordinaria, todo muy, muy bonito. Contra el mejor rival que podíamos tener: Osorno”, describió el Pillo Vera en un diálogo con TNT Sports.

“Esperemos que esos triunfos se sigan sumando a la historia de Deportes Puerto Montt, injustamente estaba en una división muy vapuleada y difícil para todos los que participan. El premio es muy poco. Uno solo gana el premio mayor. Nos tocó en esta oportunidad y estamos muy contentos”, agregó el avezado DT en el programa Pelota Parada.

Jaime Vera tuvo una temporada de ensueño al mando de Deportes Puerto Montt. (Andres Pina/Photosport).

Por cierto, Vera está al tanto de las complicaciones económicas que hubo en la tercera categoría del balompié nacional. “El caso de Melipilla que le ha costado. San Antonio lleva mucho tiempo, invirtió y se complicó en su parte administrativa. Eso le significó la vuelta al fútbol amateur”, marcó el Pillo. Tiene razón: el SAU recibió la resta de 52 puntos y quedó condenado a la Tercera A.

“Hicimos algo bien aterrizado acá, con jugadores de la zona que estaban en el equipo y habían tenido pocas oportunidades. En principio, el objetivo del año pasado era mantener la categoría, pero nos dimos cuenta de que con un par de refuerzos podíamos aspirar a algo más”, reflexionó el otrora ayudante de Claudio Borghi en Colo Colo y la selección chilena.

Jaime Vera aplaude a Rodrigo Meléndez por el nivel de Linares en La Liga 2D

Jaime Vera llevó a Deportes Puerto Montt a quedarse con el trofeo de campeón en La Liga 2D. “Este año definitivamente reforzamos bien el equipo. Fuimos el mejor por rendimiento: la defensa menos batida y la delantera más goleadora”, manifestó el Pillo. Muy satisfecho, port cierto.

Entre los jugadores destacados figuran el ex U de Chile Salvador Negrete, quien se sumó a préstamo. También el venezolano Reiner Castro, quien pasó de manejar un Uber a ser una pieza clave en el andamiaje ofensivo de los Delfines. Aunque sí hubo rivales de cuidado.

“Melipilla se quedó en la división por una cuestión administrativa. Deportivamente subieron, era un equipo fuerte. Ovalle también hizo un muy buien equipo. Y la sorpresa fue Linares”, reveló Jaime Vera, quien vio en Rodrigo Meléndez a un entrenador que generó un contendor difícil.

Frente a eso, el ex DT de Deportes Iquique y Universidad de Concepción fue elogioso. “El Kalule hizo un muy buen equipo, competitivo. Y se metió entre los tres primeros. Estábamos nosotros con una buena base. Entre esos cuatro equipos fue la pelea del campeonato. Afortunadamente tuvimos una regularidad, Melipilla y SAU tuvieron problemas económicos”, aseguró el otrora seleccionado chileno.

Rodrigo Meléndez enfrentó a Deportes Puerto Montt en Colo Colo. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Ovalle arrancó muy bien, pero cambiaron el entrenador y nadie lo entendió. De ahí en más se vinieron abajo y eso nos ayudó. Cuando ganamos a Ovalle sentí que podíamos salir campeones. Los vi seguros y comprometidos. Uno nota eso en el ambiente, cuando llegas a entrenar y ves las caras, que la cosa va bien encaminada”, sentenció Jaime Vera, quien todavía puede celebrar esta consagración.

