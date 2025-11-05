El fútbol de escritorio cada vez más se hace presente en el fútbol chileno. Y ni hablar de las categorías inferiores a la Primera División, donde descensos, ascensos e incluso campeonatos se han tenido que definir en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Pues bien, un nuevo insólito castigo se produjo en la Segunda División Profesional, donde Deportes Melipilla sufrió su tercera sanción en lo que va de año por el no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales al plantel. Anteriormente, esto se produjo también en febrero y marzo.

Esta ocasión, Melipilla fue denunciado por incumplimientos en agosto de este 2025, lo que se traduce en una tercera resta de puntos en su campaña en la tercera categoría de nuestro fútbol.

Otra reducción de puntos en el fútbol chileno

De acuerdo al fallo publicado por ADN Radio, esta decisión de tomó por unanimidad de todos los integrantes la primera sala del Tribunal de Disciplina, donde se castigó con 9 puntos al Potro Solitario.

“Que se encuentra acreditado en autos que el Club Deportes Melipilla no solo no acreditó en tiempo y forma reglamentaria el pago de las remuneraciones del mes de agosto de 2025 respecto de diez jugadores ni el pago de diferencias de remuneraciones respecto de cinco jugadores; sino que reconoció no haberlas pagado, al menos, hasta la fecha de su comparecencia al Tribunal, ya indicada. Es decir, se configuran las infracciones denunciadas en dos de los tres ítems del libelo”, señala el documento.

Lo más notable de esto es que pese a la sanción Melipilla se mantendrá jugando en la Segunda División Profesional, ya que no corre peligro un descenso a la Tercera A. Esto lo decimos porque pasarán de 33 a 24 puntos, siete más que el colista Deportes Rengo.

Sin embargo, esta resta significa una presión importante para el equipo adiestrado por Marcos Muñoz, ya que restan todavía cuatro fechas para término de la temporada. Así las cosas, Melipilla no se puede relajar si lo que quiere es evitar un descenso.