El fútbol chileno siempre nos sorprende, ya sea para bien o para mal, en una temporada que tiene como centro de atención para muchos la Supercopa de Chile en el Santa Laura.

Mientras eso ocurre, y en la Liga de Primera se libra una feroz lucha por el título o alcanzar un lugar en un torneo internacional, en otra categoría se vive una polémica que dará que hablar en los próximos días.

En uno de estos partidos, una jugada en particular desató todo tipo de reclamos, donde incluso en la transmisión televisiva del mismo lo dieron por hecho, hasta que vieron que no fue cobrada.

ver también Claudio Borghi habla de su relación con Fernando Felicevich: “Sería millonario…”

La jugada más polémica del fútbol chileno del fin de semana

Es así que el fútbol chileno se puede anotar un poroto más en las polémicas. Ocurrió en la Segunda División Profesional, o Liga 2D, en el partido de Deportes Puerto Montt ante Deportes Melipilla en el Bicentenario Chinquihue.

ver también “Dejar Colo Colo fue la peor decisión de mi carrera”: la cruda confesión de ex jugador albo

El duelo disputado en la Región de Los Lagos terminó con victoria local por 3-2, pero en el minuto 92′ se vivó una jugada que lo pudo cambiar todo, y que incluso en la transmisión pensaron que se cobraba.

En plena área, un jugador del Potro Solitario fue al cabezazo en una jugada para intentar igualar el partido. Sin embargo, otro del Delfín pegó una feroz patada que toda la banca metropolitana pidió penal.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la jugada fue desestimada, pese a que el árbitro hizo el ademán de cobrar. “Pensé que iba a cobrar, ah”, dijo Alberto Jesús López en la transmisión de la Liga 2D.

Los reclamos de Melipilla se extendieron en redes sociales. Foto: Instagram.

La acción provocó los furiosos reclamos de la banca de Melipilla donde la conclusión, para muchos, es que se tenía que cobrar. Cabe destacar que en la Segunda División no hay VAR.

Publicidad

Publicidad

Revisa la polémica jugada del fútbol chileno de este fin de semana:

Tweet placeholder

“¡Insólito!” dicen en Deportes Melipilla

La jugada desató todo tipo de reacciones en el fútbol chileno. De hecho, apenas se dieron a conocer las imágenes de la transmisión de la Liga 2D los comentarios se multiplicaron.

Incluso, Deportes Melipilla subió a sus redes sociales otra toma de lo ocurrido. “Para Rodrigo Farías (árbitro del partido) esto no fue penal. ¡Insólito”, escribió la cuenta oficial del Potro.

Publicidad

Publicidad