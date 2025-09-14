No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La Supercopa de Chile tendrá un dueño esta tarde en el Estadio Santa Laura, y con Colo Colo junto a Universidad de Chile como protagonistas.

Pese a los múltiples problemas que ha encontrado en el camino la organización de este encuentro, el emblemático recinto de Independencia está listo para el partido que se ha postergado desde el pasado verano.

Tanto el Cacique de Fernando Ortiz, como el Bulla de Gustavo Álvarez, han asimilado que esta tarde tendrán el partido más importante antes del parón del Mundial Sub 20, por lo que han mostrado varias sorpresas en las oncenas iniciales.

Supercopa: La formación de Colo Colo sin Arturo Vidal y con una sorpresa

Este sábado, Colo Colo completó su último entrenamiento pensando en la Supercopa con una formación clara: 4-2-3-1, con Arturo Vidal como una de las grandes sorpresas de Fernando Ortiz.

¿Por qué? Según da cuenta DaleAlbo, el King no está dentro de la oncena titular que irá a pelear el trofeo ante los azules. Incluso, esta no es la única novedad, puesto que en delantera aparece otro nombre.

Ese es Leandro Hernández, quien partiría del arranque acompañando a Lucas Cepeda y Claudio Aquino, junto a Javier Correa quien tomaría las riendas del ataque.

Arturo Vidal es el gran damnificado en la formación de Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile. Foto: Photosport.

Así, la formación de Colo Colo para la Supercopa sería con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez y Vicente Pizarro como volantes de corte; más adelantados Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández, para dejar en delantera a Javier Correa.

La formación de Universidad de Chile donde Gustavo Álvarez mueve la pizarra

A pesar de que el discurso institucional de la U de Chile ante la Supercopa fue de abogar por la suspensión, de todas formas tendrán que disputar el partido, que en algún momento desde la cúpula de Azul Azul amenazaron jugar con juveniles. Pues bien, no dispondrán una oncena ultra alternativa.

Según informó Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez probará varios cambios en el equipo con un regreso en particular: Marcelo Díaz, quien recupera su lugar en el mediocampo. Además, Las fichas en delantera están puestas en Nicolás Guerra, tomando en cuenta las propias palabras del DT.

En el anterior Superclásico que disputó la U de Chile fue Cristopher Toselli el arquero, pero no será así en el duelo por la Supercopa. El titular Gabriel Castellón recuperará su lugar.

Universidad de Chile tenía en mente a Alianza Lima en primer lugar antes de la Supercopa. Foto: Andres Pina/Photosport.

Así las cosas, la formación de Universidad de Chile para la Supercopa será con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi más adelantados; y Nicolás Guerra en el eje de ataque.

¿Cuándo y a qué hora es Colo Colo vs Universidad de Chile?

Colo Colo y Universidad de Chile por la Supercopa de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, en el Estadio Santa Laura.