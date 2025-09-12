Ya con el visto bueno desde la ANFP y también el Gobierno, la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile tiene todo listo para disputarse el domingo, después de una semana llena de polémicas.

Es que los trabajos en el Estadio Santa Laura, así como la solicitud azul por suspender el duelo y preparar la Copa Sudamericana, tuvieron un extenso round en las oficinas de Quilín.

Fue así que Felipe De Pablo, Gerente de Operaciones y Seguridad del organismo, participó del programa Pelota Parada y tras la oficialización del recinto de Independencia para el partido contó todos los detalles de la Supercopa.

La Supercopa de la polémica para U de Chile y Colo Colo

Felipe De Pablo tomó la voz desde la ANFP y explicó cómo se gestinó durante la semana la controvetida Supercopa que finalmente se jugará con público mayor de 55 años. Además, confesó que en su momento analizaron finalmente suspender el duelo que tanto pidió U de Chile.

“Todo fue muy dificil, todos los dias había algo, dijimos ‘¿Y si no la jugamos? ¿Si la jugamos sin público?’ Idea que sacabamos, había amenazas al delegado, evaluamos no jugarlo, pero es complejo y tenemos la obligación del día uno de jugar”, aseguró.

En ese sentido, el Gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP recalcó que esto fue un “plan de más de un mes. Generamos venta sobre 55 años, había que dar garantías de organizar un partido que es un Superclásico”.

“Si no se iba a jugar en estas condiciones, íbamos a jugar sin público”, cerró, en lo que fue una semana del terror y llena de impedimentos para un partido que finalmente verá la luz este domingo, a las 15:00 horas en Santa Laura.

