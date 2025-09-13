Terminó la última fecha de Eliminatorias y ya hay mucho que sacar en limpio. La Selección Chilena no consiguió resultados importantes, pero sí se vieron ciertos cambios en el Equipo de Todos.

No obstante, las críticas están a flor de piel. Es que, pese a que por fin salió Ricardo Gareca de La Roja, todavía hay un déficit en el juego y pareciera que todo debe ser muy minucioso en la Selección.

A Nicolás Córdova se le criticó la ausencia de jugadores del puntero del fútbol chileno en la nómina. Muchos se indignaron porque no hubo futbolistas de Coquimbo Unido y, a eso, se agregaron ciertas voces que vinieron a molestarse por los cambios que el DT interino de Chile hizo en los últimos quince minutos del duelo ante Uruguay.

Claudio Borghi habla con Paulo Flores

En ese sentido, Claudio Borghi visitó el programa de Paulo Flores, El Almanaque de Florete, y analizó el desempeño de Nicolás Córdova, asegurando que no tiene que haber tantas críticas a sus decisiones.

“Si de cada cosa que va a hacer, va a tener que salir a dar explicaciones, entonces está muy complicado“, señaló el Bichi, quien sumó a la crítica el tema de Coquimbo Unido.

“Yo creo que salió a aclarar por el tema de la escudería. Que este es de tal escudería“, enfatizó, haciendo alusión a la constante crítica que se recibe por el supuesto favoritismo que se tiene por los jugadores representados por Fernando Felicevich.

Claudio Borghi ahora trabaja desde fuera de la cancha | Photosport

Borghi se desmarca de Felicevich

Precisamente, Claudio Borghi aprovechó de hablar de un supuesto nexo que lo uniría a Fefe. “A mí me da risa, porque dicen que mi representante es Felicevich. Y si yo estuviera con él sería millonario, no estaría trabajando“, aseguró.

“Hoy, cualquier hueón sale y opina. Agarra una red social y…”, cerró, tras ser interrumpido por el conductor.

