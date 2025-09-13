Dejó a su pareja, Cristina Morales, y decidió venirse a vivir a Chile. Ese fue uno de los costes de la llegada de Gary Medel a la Universidad Católica. Con el tiempo, al Pitbull se le han atribuido distintos romances, pero lo que vive ahora está lejos de ser eso.

Resulta que el jugador de la Generación Dorada vive un delicado momento, tras la denuncia de la modelo Nicole Block, quien aseguró que Gary Medel habría abusado de ella sexualmente.

“El 9 de septiembre vi la noticia donde un jugador de futbol, ex de La Roja y actual jugador de Católica llamado como un perro, negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones y me hirvió la sangre, porque es mentira. Yo salí con él”, empezó la modelo que denunció a través de un video en redes sociales.

“Me trató de besar a la fuerza y le dije que no. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello y me empuja (…) Me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente son peligrosos. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”, agregó.

Llegó la respuesta de Gary Medel

Indirectamente, Gary Medel habría respondido a los dichos de la modelo Nicole Block. Lo hizo a través de la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien replicó, en Primer Plano, las palabras que le habría dicho el Pitbull.

“Cuando le pregunté directamente por el video y qué opinaba sobre Nicole, me dijo: ‘que diga lo que quiera’“, comenzó diciendo la periodista, con respecto a la reacción de Medel.

El futbolista habría, además, respondido afirmativamente al hecho de poner el tema en vía legal. “Le pregunté si va a presentar acciones legales en contra de ella, y él me puso un dedito para arriba“, aseguró.

Gary Medel habló de forma indirecta.

¿Cuándo volvió Gary Medel a la Universidad Católica?

Gary Medel regresó oficialmente a la UC el 9 de enero de este 2025, luego de rescindir su contrato con Boca Juniors. El club lo anunció con entusiasmo en sus redes sociales, destacando que el Pitbull volvía “donde todo comenzó”, tras 16 años de carrera internacional.

