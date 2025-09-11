Una gravísima acusación es la que se imputó en la presente jornada a Gary Medel, defensor de Universidad Católica, donde la actriz nacional Nicole Block afirmó que el futbolista le cometió abuso sexual tras una cita que tuvieron en agosto.

Fue a través de su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 223 mil seguidores, que la mujer contó su experiencia en una aplicación para citas como Bumble, donde conoció al bicampeón de América, tras la cual vivió una auténtica pesadilla.

Acusan a Gary Medel de abuso sexual

Si bien la afectada no dio directamente el nombre del jugador, entregó detalles que inmediatamente lo apuntaron. “El 9 de septiembre vi la noticia donde un jugador de futbol, ex de La Roja y actual jugador de Católica llamado como un perro, negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones y me hirvió la sangre, porque es mentira. Yo salí con él“, señaló.

“Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que se tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad. Hace un mes salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp y se lo di. Del segundo uno me decía ‘mi amor’, lo dejé pasar“, sostuvo Block sobre Medel.

Luego, la actriz indicó que quedaron de encontrarse en Paseo Los Domínicos y que apenas se acercó a saludarle “trató de besarme y me corrí“, para luego entregar escabrosos detalles del encuentro cercano que tuvo con el “Pitbull”.

“Me trató de besar a la fuerza y le dije que no. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello y me empuja (…) Me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente son peligrosos. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada“, finalizó Block su acusación contra Medel.

Actriz divulga detalles de encuentro con el jugador

Respecto de dónde ocurrió este hecho, la mujer afirma que “él me dijo que estaba apurado y que tenía que comprar una pizzas para sus hijos. Lo acompañé. Después hablamos muy poco, me dijo que lo acompañara porque me quería mostrar su auto, que era súper cool. No le encontré nada de raro. Tenía un auto de lujo y me dijo que entrara porque lo tenía ‘cool decorado'”.

¿Qué dijo el futbolista sobre la acusación?

Radio Bío Bío se trató de comunicar con Gary Medel para conocer su versión de los hechos, sin tener respuesta. Mientras que en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 3.6 millones de seguidores, no existe un pronunciamiento al respecto.