Luego del confirmado quiebre y divorcio de Gary Medel con su ex mujer, la española Cristina Morales ha dado que hablar en materia amorosa, esta vez desde el otro lado de la cordillera.

Según reveló Cecilia Gutiérrez, periodista destacada en la farándula, la antigua pareja del Pitbull ahora tiene una relación con hermano de icónico goleador y crack mundial.

“Es primera vez tras separarse de Gary que hace público un nuevo romance, no fue tan difícil de dar con él, Gastón, es hermano del Kun Agüero y se parece harto”, partió diciendo la comunicadora en sus redes sociales.

La postura de Gary Medel

Siguiendo con el testimonio de Cecilia Gutiérrez sobre la nueva relación de Cristina Morales, la periodista reveló más detalles del romance y cómo se lo tomó Gary Medel.

“No es futbolista, conversé con una persona que dice que Cristina está súper contenta, feliz, que se refleja eso en el hecho de que ella decidiera subir una historia con él transparentando la relación, cosa que no tiene muy feliz a Gary”, dijo la mujer.

En ese sentido, Gutiérrez criticó la postura del Pitbull, ya que Medel “nunca perdió la esperanza de que se reconciliaran, pero es bien patudo Gary porque le escribía a medio Chile, he sabido como de tres chiquillas a las que Gary le ha escrito por mensaje de Instagram, él se anda haciendo el lindo”.

Los hermanos que dieron que hablar en Chile.

“Ya supimos que durante el matrimonio hubo episodios de infidelidad, están divorciados”, cerró, destapando el feliz momento de Cristina Morales tras la ruptura con Gary Medel.

