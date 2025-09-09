Gary Medel recuerda el incidente que lo hizo dejar el alcohol: “Me paró la policía”

Gary Medel vive una nueva etapa en su carrera profesional, porque está de vuelta en Chile como ídolo de la U. Católica y mirando desde la distancia a la selección chilena. “Es el momento de los jóvenes“, destacó el Pitbull sobre la Roja, de la que se despidió a sus 38 años.

Es de esa perspectiva que el futbolista recordó los momentos difíciles que han marcado su vida. En ese sentido, Gary Medel habló sobre un grave accidente automovilístico que tuvo en Viña del Mar en 2009, donde se salvó por suerte, y una situación con Carabineros dos años antes en Santiago.

En diálogo con Javiera Quiroga, el Pitbull rememoró: “Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve“.

En ese momento se especuló que estaba bajo los efectos del alcohol, algo que fue descartado después por la alcoholemia y el paramédico que lo atendió. Dos años antes, en 2007, había tenido un problema con la policía que lo hizo abandonar la bebida.

ver también Gary Medel llora en cámara al recordar la muerte de su mamá: “Es algo sensible para mí”

Gary Medel recuerda el momento en que dejó de tomar alcohol

“Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol“, recordó Gary Medel.

“En ese momento, cuando vivía con amigos, vivía para emborracharme. Ahí pasó lo de Carabineros. Dije, ‘no voy a tomar nunca más’, y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol”, complementó.

Publicidad