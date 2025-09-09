Gary Medel tuvo un momento muy especial en el podcast “Más que Titulares”, cuando fue consultado por la muerte de su madre Marisol, hace poco más de un año.

El Pitbull, que actualmente juega en Universidad Católica, no pudo contener la emoción al recordar a quien fue una pieza clave en su vida. “La mamá es la mejor del mundo, me dio lo mejor del mundo y gracias a ella soy lo que soy”, señaló el ex jugador de la selección chilena antes de llorar en cámara.

“Esto va a salir en todos lados”, señaló al quebrarse, aclarando eso sí que “no me avergüenzo porque lloro, pues me trae lindos recuerdos. Fue hace un año”.

De hecho sostiene que se emociona fácilmente. “Yo soy más llorón que la chucha, pero mi mamá es por quien más lloro siempre. En la noche a veces la recuerdo y lloro, es algo sensible para mí”, describe.

Gary Medel junto a su madre Marisol, que murió el año pasado a los 61 años

Medel recuerda que su mamá lo salvó cuando le pusieron pistolas en la cabeza

Gary Medel contó que su mamá era tan especial, que tuvieron una anécdota cuando jugaba en el barrio de Conchalí en el que se crió toda la vida.

“Son episodios que vivo con la experiencia del momento. En la del barrio, jugaba en el Sabino Aguad. Mi mamá se puso enfrente de los que estaban con armas. Eran dos o tres que me tenían apuntadas en la cabeza y mi mamá se puso enfrente, pude salir gracias a Dios. De hecho después pasó otro episodio con esa persona que me apuntó que lo mandaron a la cárcel”, dijo el Pitbull.

Manifiesta que actualmente tiene un nudo en la garganta. “Siempre con la tristeza de no tenerla a mi lado. Era el pilar de la familia, se juntaban todos cuando estaba ella, primos, tíos, hermano. Nos hace falta a todo el núcleo familiar, se ha ido dispersando la familia, aunque los sigo viendo”, señala.

Lamenta que en el último tiempo “sufrió mucho por enfermedades y por problemas familiares que tuvimos con los hermanos, pero siempre la recuerdo de buena forma y feliz de haberla aprovechado”.

Además señala que debe haber partido contenta por lo que logró con sus hijos. “Debe estar orgullosa por lo que fui, por lo que me inculcaron con mi padre. Ella era más cariñosa, mi papá es un poco más frío, je. Pero debe haber estado feliz por lo que hice y logré“, señaló.