La inauguración del Claro Arena de Universidad Católica no solamente trajo buenos resultados positivos para el elenco de la Franja. También es el reflejo de que, a nivel directivo, se pueden hacer las cosas bien en el fútbol chileno.

Un recinto moderno, cómodo, de calidad y que le entrega gran responsabilidad a los hinchas de no cometer actos indebidos, pues no hay rejas ni vidrios que separen las tribunas de la cancha.

Claudio Palma entiende que todo esto es lo que se debe replicar en la ANFP, para poder avanzar en en nuestro fútbol. “La única luz de esperanza, es que si haces las cosas bien como la Católica esto puede cambiar”, manifestó en charla con Redgol.

“Eso se llama gestión y voluntad. Me parece que en la ANFP y muchos clubes, no existen esas dos cosas”, manifestó para que sigan el ejemplo de nivelar hacia arriba que hizo la UC.

Claudio Palma está maravillado con el nuevo Claro Arena

Palma aplaude el imponente Claro Arena

Claudio Palma no alcanzó a relatar algún partido en el remozado estadio de San Carlos de Apoquindo pues renunció a TNT Sports hace algunas semanas. Sin embargo, ha mirado los dos encuentros oficiales que disputó el elenco de Daniel Garnero en ese recinto.

Publicidad

Publicidad

“El estadio de Católica parece inglés, desde el escenario. Te invita a asistir al estadio”, manifestó sobre lo que le toca ver en televisión a todos cuando juega la Franja.

ver también “Nos venezuelizamos”: desesperanzadoras críticas de Guarello en contra de la Selección Chilena

“De verdad eso fue una luz tenue de esperanza, para que quienes dirigen los clubes digan que algo puede pasar si hacemos las cosas bien“, manifestó el relator.

De hecho, y aunque las comparaciones son odiosas, hizo un símil con el Monumental. “En cambio el de Colo Colo tiene un acrílico más alto y con alambre de púa, eso no se ve en ninguna parte del mundo”, cerró.

Publicidad