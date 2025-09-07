Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad Católica

La primera prueba de Universidad Católica: Así se ve el Claro Arena en su primer gran concierto

El nuevo estadio de los cruzados será escenario para la primera gran prueba con la presentación de Lionel Richie.

Por Miguel Gutiérrez

El Claro Arena se despide, por ahora, del fútbol y así luce para el primer concierto.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl Claro Arena se despide, por ahora, del fútbol y así luce para el primer concierto.

Universidad Católica estrenó a lo grande su nuevo recinto: el Claro Arena. No solo está destinado al fútbol, sino que también a grandes espectáculos musicales y que comienza en el mes de septiembre.

Es así que este domingo 7, el nuevo recinto acoge una de las fechas de la gira protagonizada por Lionel Richie, llamada “Say Hello To: The Hits”, con escala en San Carlos de Apoquindo.

Por eso, el cuadro cruzado pensó en todos los detalles a la hora de recibir show musicales, pero la gran duda era como sería la primera imagen del estadio para este tipo de instancias.

Se acaba el fútbol para U Católica: así luce el renovado Claro Arena por su primer concierto

ver también

Se acaba el fútbol para U Católica: así luce el renovado Claro Arena por su primer concierto

La primera prueba del Claro Arena que se despide, por ahora, del fútbol

La presentación del músico norteamericano en el Claro Arena genera grandes expectativas, no solo al ser el primer artista en presentarse. También por el operativo especial para resguardar el césped.

Así es el Claro Arena de la UC: el primer estadio chileno que tiene esta novedad tecnológica

ver también

Así es el Claro Arena de la UC: el primer estadio chileno que tiene esta novedad tecnológica

Dudas que fueron disipadas por parte de los asistentes al recinto de Las Condes, quienes han ido compartiendo imágenes de como se encuentra el recinto a la hora de ser usado por conciertos.

Fue la locutora de Radio Imagina, Claudia Aldana quien, mientras hizo uno de los programas especiales de previa al evento, compartió instantáneas del Claro Arena.

Publicidad

En ella, se puede ver la capa especial que cubre el pasto sintético del recinto, al igual de una gran cantidad de sillas que recorren el lugar. Además, de un gran escenario que se posiciona para el evento.

El escenario para el concierto de Lionel Richie en el Claro Arena. Foto: Claudia Aldana/X

El escenario para el concierto de Lionel Richie en el Claro Arena. Foto: Claudia Aldana/X

El manto especial que cubre gran parte del pasto del Claro Arena. Foto: Claudia Aldana/X

El manto especial que cubre gran parte del pasto del Claro Arena. Foto: Claudia Aldana/X

Publicidad
La gran cantidad de sillas posicionadas en el pasto del estadio de Universidad Católica. Foto: Claudia Aldana/X

La gran cantidad de sillas posicionadas en el pasto del estadio de Universidad Católica. Foto: Claudia Aldana/X

Además, fue la propia Radio Imagina quien compartió la vista del recinto en la espera de su concierto. “Acogedor”, comentó Edith de la Rosa, voz de la emblemática emisora en la espera del concierto que partió a las 20:00 hrs.

¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio de Universidad Católica?

El domingo 28 de septiembre, Universidad Católica volverá a ver fútbol en el Claro Arena cuando se desarrolle el partido de despedida para José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Álvarez llamado “Adiós Capitanes, una vida por la Franja” a las 17:00 hrs.

Publicidad

Por la Liga de Primera, los Cruzados serán locales ante Ñublense, el 9 de octubre a las 20:30 hrs.

Lee también
Campeón del mundo elige a un chileno como el mejor cabeceador de la historia
Chile

Campeón del mundo elige a un chileno como el mejor cabeceador de la historia

¿Deja Independiente tras el escándalo? Club europeo quiere a Loyola
Internacional

¿Deja Independiente tras el escándalo? Club europeo quiere a Loyola

Los lesionados que complican a la U para la Supercopa
U de Chile

Los lesionados que complican a la U para la Supercopa

El nexo que une al atentado contra Pinochet con David Pizarro
Chile

El nexo que une al atentado contra Pinochet con David Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo