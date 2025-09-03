U Católica tiene campaña perfecta jugando en su remodelado estadio con triunfazos ante U Española y Cobresal. Por eso, el Claro Arena vivirá ahora su nueva prueba fuera del fútbol.

Es que el moderno recinto de San Carlos de Apoquindo fue pensando como un centro de espectáculos también, permitiéndole grandes ingresos a la UC además de los partidos de fútbol.

Con eventos ya programadas, el pasto sintético y las instalaciones cruzadas están a pocas horas de su primer gran apronte en materia de concierto, con una cita que se vivirá esta semana.

Así luce el Claro Arena de U Católica previo al evento

El músico Lionel Richie abrirá los fuegos del nuevo Claro Arena de U Católica en materia de conciertos, donde los hinchas de la franja miran de reojo el cuidado de su aplaudido estadio.

Así luce el Claro Arena / Foto: Marcelismo26

El artista se presentará este domingo 7 de septiembre, a las 20:00 horas en el recinto de San Carlos de Apoquindo, donde ya se vio cómo cuidan el estado del césped y las instalaciones junto a él.

Publicidad

Publicidad

U Católica volverá a la acción en materia de la Liga de Primera el sábado 13 de septiembre, cuando visite el también pasto sintético del Lucio Fariña para jugar ante Deportes Limache.

Photosport

Tras eso, deberá esperar hasta fines de octubre para defender la canasta perfecta del Claro Arena. Luego del receso por el Mundial Sub 20, la UC recibirá a U de Chile en su remodelado estadio.

Publicidad