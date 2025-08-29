En Universidad Católica de a poco se están acostumbrando a su nueva realidad tras la apertura del nuevo Claro Arena. Los cruzados vivirán un antes y un después en el remozado recinto, buscando recuperar los años de gloria algo extraviados en el último tiempo.

Obviamente que este tipo de saltos institucionales vienen de la mano con bastantes desafíos, siendo uno ellos que los hinchas sepan comportarse y cuidar su nuevo estadio.

La tarea no está siendo fácil para la UC, ya que recién en su primer partido algunas butacas terminaron destrozadas producto del más comportamiento de un grupo minoritario de aficionados.

Sin embargo, los dolores de cabeza no paran ahí, ya que durante este viernes el cuadro de la precordillera hizo un llamado a que sus hinchas paren con una estúpida moda que se está tomando los estadios chilenos por estos días: la de los stickers.

La petición de la UC a sus hinchas

Por medio de una historia en Instagram el cuadro de la precordillera mostró uno de los baños del Claro Arena repleto de diversos adhesivos y stickers, algo que se ha hecho habitual en los recintos y sus alrededores de nuestro país.

“Muchachos, ¡cuidamos nuestra casa! No dejen stickers en los baños ni en otros sectores del Claro Arena”, reza el mensaje que subió Católica.

La imagen de unos de los baños del Claro Arena que subió Universidad Católica. | Foto: Captura.

Habrá que ver si este mensaje lo entiende la parcialidad cruzada, sobre todo en la previa de jugar su segundo partido en condición de local tras la buena victoria por 2-0 sobre Unión Española en la inauguración del nuevo estadio.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica en el Claro Arena?

El próximo partido de los Cruzados en el Claro Arena será ante Cobresal este sábado 30 de agosto desde las 17:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

