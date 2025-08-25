Con la inauguración oficial del Claro Arena, Universidad Católica estrenó el estadio más moderno de Chile y uno de los más avanzados de Latinoamérica.

Además de lo deportivo, la nueva casa cruzada marca un antes y un después en experiencia para el público, deportistas y staff, gracias a su infraestructura de última generación.

Claro Arena será el primer estadio chileno con esta tecnología

La climatización desarrollada por Midea cumple un rol clave, la marca fue la encargada de suministrar este sistema del recinto, siendo

uno de los proyectos más grandes ejecutados en Chile, un despliegue

tecnológico sin precedentes que brinda estándares de confort térmico, eficiencia

energética y calidad de aire en todos los espacios interiores del estadio.

“La climatización del Claro Arena no es solo un logro técnico para Midea, sino una contribución al desarrollo del deporte nacional. Ahora Chile cuenta con una infraestructura que cumple con los más altos estándares internacionales, posicionando al país como un referente en innovación deportiva en la región.”, señaló Luis César Fabio, gerente general de Midea Carrier Chile.

“Desde su origen, el Claro Arena buscó entre sus partners a compañías líderes a nivel mundial. Cada uno de los que se sumó a este proyecto respondía a una trayectoria en importantes eventos a nivel mundial. Midea es un ejemplo claro de ello. Copas del Mundo y certámenes mundiales ya conocen la tecnología vanguardista y el servicio de excelencia de esta empresa, por eso tenerlos hoy como parte de nuestro estadio y con esta gran noticia del Claro Arena nos llena de orgulloy nos impulsa para estar a la altura de una empresa líder en el planeta”, sostuvo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Una solución inteligente para un estadio vivo

Cabe recordar que en días de partido, el Claro Arena puede albergar hasta 20 mil personas, mientras que al día siguiente puede estar completamente vacío, por lo que el sistema debía ser flexible y automático.

Para resolver esto, Midea implementó una solución basada en tecnología VRF (Flujo de Refrigerante Variable), que permite ajustar en tiempo real la climatización según la demanda específica de cada zona.

Eficiencia energética y aire más limpio

La tecnología VRF de Midea permite un ahorro de hasta 60% de energía en comparación con soluciones tradicionales, gracias a su capacidad de ajustar el flujo de refrigerante y a su sistema inverter de alta eficiencia.

Respecto al cuidado del aire al interior del recinto, los equipos Midea instalados cuentan con filtros de aire que purifican el aire antes de ingresarlo a las instalaciones del estadio.

Esto mejora notablemente la calidad del aire, sumando un valor tangible a la experiencia en los sectores interiores. De esta manera, Midea contribuyó a que el estadio Claro Arena esté a la altura de recintos deportivos emblemáticos que también han climatizado la marca, como el caso del Camp Nou en Barcelona, entre otros.

