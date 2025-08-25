Un legendario jugador de Colo Colo literalmente se sacó el sombrero con las instalaciones del Claro Arena. El remozado San Carlos de Apoquindo por fin está operativo y Fernando Zampedri, como era de esperarse, anotó el primer gol histórico del reducto.

Todo ocurrió en la victoria de Universidad Católica frente a la Unión Española, que no pudo hacerle frente a una conquista de Zampedri. Tampoco a la de Eduard Bello, quien aprovechó un buen pase de Diego Valencia para derrotar la resistencia del golero Martín Parra.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un histórico campeón de América con el Cacique. Un conspicuo carrilero derecho: Gabriel Mendoza, quien aplaudió a los Cruzados. “Aplaudo lo que pasó con Católica, es un estadio maravilloso. A la altura de cualquier país en Europa”, expuso el Coca.

Una imagen espectacular del Claro Arena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Cómo Colo Colo que es el equipo más popular de Chile no puede tener un estadio a la altura”, fue la irónica pregunta del Coca Mendoza, que tenía serias dudas cuando se hizo pública la maqueta de la refacción en el estadio Monumental.

Un proyecto que, a día de hoy, parece parte del museo de las buenas intenciones. “Dije eso el mismo día que se presentó. Que eran voladores de luces. No puede ser que el equipo más grande de Chile tiene un estadio que pide hace rato una remodelación. Sin duda alguna”, manifestó Mendoza.

Coca Mendoza le pega a la directiva de Colo Colo por el espectacular Claro Arena

Para el Coca Mendoza, parte del proyecto centenario de Colo Colo que proyectaba una mejora para el estadio Monumental no estuvo ni cerca de tomar seriedad como el Claro Arena. Aunque para el otrora jugador de O’Higgins de Rancagua, club desde donde saltó a los albos.

“Acá hay lucha de poder. Mosa dice una cosa, el otro bando dice otra. Cuando no hay sintonía no podremos seguir avanzando jamás”, apuntó Gabriel Mendoza en esta conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores. Por el momento, un proyecto así en Pedrero parece dificilísimo.

Otra hermosa imagen del espactacular Claro Arena. (Andres Pina/Photosport).

Prácticamente imposible. Sobre todo después de que el encargado para liderarlo, Harold Mayne-Nicholls, hoy está abocado a su candidatura presidencial independiente.