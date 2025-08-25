Estaba escrito que Fernando Zampedri haría el primer gol de U. Católica en el Claro Arena. Sin embargo, no fue fácil: el delantero se lesionó en los minutos iniciales del partido contra U. Española en la fecha 21 de la Liga de Primera y tuvo que luchar con el dolor para cumplir.

Poco después de que comenzara el encuentro inaugural contra los hispanos, Zampedri se pegó una carrera y terminó con molestias. El pentagoleador del fútbol chileno se llevó la mano a la zona del isquiotibial derecho y dio una señal clara: lesión. Los hinchas no lo podían creer.

Pese al dolor, no quiso salir y a los 31′ recibió su premio, anotando el 1-0 y el primer gol en el Claro Arena. Más tarde, el delantero contó cómo fue el momento de su lesión y el diálogo que tuvo con Gary Medel, el otro capitán de los cruzados, en esos instantes de dudas.

“Cuando se me acerca Gary, me dice, ‘si no estás bien… Te necesitamos para lo que viene‘. Estuve cinco minutos viendo si cagar a mis compañeros y seguir desgarrado jugando o esperar tres años para este momento y desgarrarme a los cinco minutos y salir. Es fuerte”, contó.

Fernando Zampedri relata el momento de la lesión y el gol

“Puse los huevos arriba de la mesa y seguí jugando. Estaba convencido de que iba a hacer el gol, lo digo con una humildad tremenda. Esperé tres años este momento. No podía creer que me pasara eso, no era para mí”, complementó Fernando Zampedri.

“Quizá fue por todo lo que se vivió en la semana y este día. Uno trata de estar en cada detalle, y aunque la trayectoria te hace estar tranquilo, hay momentos que a uno lo superan. Tomé la decisión de seguir hasta donde puediera dar y convertí el gol“, relató.