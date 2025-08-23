Universidad Católica inauguró el flamante e imponente estadio Claro Arena y fue fiesta triple. La UC abrió su nueva casa con aforo completo (20.141 espectadores), derrotó por 2-0 a Unión Española en el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera y el histórico primer tanto del nuevo recinto fue obra de Fernando Zampedri.

Clemente Montes pudo abrir la cuenta en los 12′ paras la UC, pero su cabezazo dio caprichosamente en el travesaño de Unión. El mismo Montes estuvo cerca otra vez tras el centro de Fernando Zampedri, pero Unión la sacó de la línea (28′).

Hasta que llegó el gol cruzado en los 30′ con un perfecto cabezazo de Fernando Zampedri. El Toro concetó un centro proveneiente del tiro de esquina ejecutasdo desde la derecha del ataque de la Católica.

Y vino la polémica en los 31′: el árbitro Rodrigo Carvajal cobró penal de Diego Corral a Pablo Aránguiz, pero tras ir al monitor del VAR anuló la pena máxima pese a que si hubo un picotón abajo del cruzado al hispano. Además, le puso amarilla a Aránguiz por lanzar lejos el balón.

El segundo tiempo

Sobre el final del partido, Matías Marín puso empatar para Unión, pero Branco Ampuero la sacó de la línea en los 85′. En los 90’+3 Franco Ratotti hizo lo propio, pero la UC volvió a sacarla de la línea para salvar la ventaja mínima.

Esta jugada continuó, Bianneider Tamayo perdió el duelo con Juan Francisco Rossel y se gestó el contragolpe cruzado. Diego Valencia habilitó a Eduard Bello y el venezolano definió con zurdazo a la red (90’+3): ¡2-0 final para UC!

Con el triunfo la UC trepa del séptimo al sexto lugar con 33 puntos y un partido menos. La Unión sigue penúltima en zona de descenso, 15° con apenas 14 unidades y el colista Deportes Iquique al acecho.

Por la próxima fecha, Universidad Católica volverá a ser local, esta vez frente a Cobresal. Unión Española debe ganar sí o sí como visita ante Ñublense.

La tabla