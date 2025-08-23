Universidad Católica estrena el estadio Claro Arena contra Unión Española y junto al primer gol en la nueva cancha sintética de la UC llegó la primera polémica: fue un penal cobrado para los hispanos que se anuló en el VAR.

Fernando Zampedri había marcado el 1-0 parcial en los 30′ tras la asistencia de Jhojan Valencia. apenas un minuto después pudo llegar el empate de Unión Española, pero no prosperó.

Es que en los 31′ Pablo Aránguiz se metió en el área cruzada, pero Diego Corral se barrió lo lo pinchó con la punta del pie en la misma zona al de UE. El árbitro Rodrigo Carvajal pitó la falta penal.

No bastó ver el contacto en el monitor del VAR

Pasaron varios minutos entre reclamos de la UC, hasta que desde el VAR llamaron a Carvajal para que fuera al monitor. Tras ver la jugada, el réferi decidió retractarse y no cobrar el penal a favor de Unión pese a que el contacto era evidente.

Por los parlantes del estadio, Rodrigo Carvajal argumentó que “hay un mínimo contacto que no le genera la caída“, desatando la indignación de Aránguiz y Unión Española, más los festejos cruzados.

De Hecho, Pablo Aránguiz lanzó el balón lejos y, junto a lamentar que no le cobraran el penal, fue amonestado con tarjeta amarilla. Si hay jugársela, era claro penal para UE tomando en cuenta el criterio de varias faltas parecidas que se han cobrado anteriormente.

Así, Universidad Católica y Unión Española se fueron al descanso en el impresionante Claro Arena con triunfo parcial por 1-0 para anfitriona y orgullosa UC