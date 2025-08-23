Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Primera polémica en el Claro Arena: anulan penal para Unión Española ante la UC pese a que hubo contacto

Diego Corral pinchó abajo a Pablo Aránguiz y el árbitro cobró penal. Tras ver la acción en el VAR, y pese al contacto, Rodrigo Carvajal se retractó de su sentencia.

Por Diego Jeria

Primera polémica en el Claro Arena de la UC.
© CapturaPrimera polémica en el Claro Arena de la UC.

Universidad Católica estrena el estadio Claro Arena contra Unión Española y junto al primer gol en la nueva cancha sintética de la UC llegó la primera polémica: fue un penal cobrado para los hispanos que se anuló en el VAR.

Fernando Zampedri había marcado el 1-0 parcial en los 30′ tras la asistencia de Jhojan Valencia. apenas un minuto después pudo llegar el empate de Unión Española, pero no prosperó.

Es que en los 31′ Pablo Aránguiz se metió en el área cruzada, pero Diego Corral se barrió lo lo pinchó con la punta del pie en la misma zona al de UE. El árbitro Rodrigo Carvajal pitó la falta penal.

Para la historia: Fernando Zampedri anota el primer gol del Claro Arena

ver también

Para la historia: Fernando Zampedri anota el primer gol del Claro Arena

No bastó ver el contacto en el monitor del VAR

Pasaron varios minutos entre reclamos de la UC, hasta que desde el VAR llamaron a Carvajal para que fuera al monitor. Tras ver la jugada, el réferi decidió retractarse y no cobrar el penal a favor de Unión pese a que el contacto era evidente.

Se salvó la UC: árbitro anula penal para la Unión Española con el VAR en el nuevo Claro Arena: ¡Sí hubo contacto!

Se salvó la UC: árbitro anula penal para la Unión Española con el VAR en el nuevo Claro Arena: ¡Sí hubo contacto!

Por los parlantes del estadio, Rodrigo Carvajal argumentó que “hay un mínimo contacto que no le genera la caída“, desatando la indignación de Aránguiz y Unión Española, más los festejos cruzados.

Publicidad

De Hecho, Pablo Aránguiz lanzó el balón lejos y, junto a lamentar que no le cobraran el penal, fue amonestado con tarjeta amarilla. Si hay jugársela, era claro penal para UE tomando en cuenta el criterio de varias faltas parecidas que se han cobrado anteriormente.

Hermoso salto de calidad: Claro Arena amanece nevado y la Católica demoró nada en dejarlo listo para el estreno

ver también

Hermoso salto de calidad: Claro Arena amanece nevado y la Católica demoró nada en dejarlo listo para el estreno

Así, Universidad Católica y Unión Española se fueron al descanso en el impresionante Claro Arena con triunfo parcial por 1-0 para anfitriona y orgullosa UC

Lee también
Tabla: la UC inaugura el Claro Arena con histórico triunfo ante la UE
Universidad Católica

Tabla: la UC inaugura el Claro Arena con histórico triunfo ante la UE

Hermoso salto de calidad: la UC demora nada en despejar el Claro Arena
Universidad Católica

Hermoso salto de calidad: la UC demora nada en despejar el Claro Arena

Así quedó el Claro Arena con la nevazón en Santiago
Universidad Católica

Así quedó el Claro Arena con la nevazón en Santiago

El sueño "pirata": El Clásico que podría darle título a Coquimbo
Campeonato Nacional

El sueño "pirata": El Clásico que podría darle título a Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo