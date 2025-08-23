Hermoso salto de calidad: Claro Arena amanece nevado y la Católica demoró nada en dejarlo listo para el estreno

Llegó el día más esperado por Univerdad Católica en mucho tiempo. Este sábado, el primer equipo masculino de La Franja jugará el primer partido de su historia en el nuevo Claro Arena… que despertó cubierto por la nieve precordillerana.

Y es un salto de calidad. La misma UC mostró imágenes de la cancha completamente blanca cuando el reloj marcaba las 10:05 horas de este sábado. A las 11:45 el terreno de juego ya estaba despejado en su totalidad.

Es decir, la Católica demoró apenas una hora y 40 minutos es dejar el pasto sintético totalmente despejado y reluciente para el encuentro de esta noche, frente a Unión Española, por la fecha 21 de La Liga de Primera.

Si bien la carpeta presenta manchones cafés, hay que aclarar que eso no está relacionado con algún deterioro de la fibra sintética y la explicación es sencilla: así como las canchas artificiales de menor tecnología necesitan bolitas de caucho, estos terrenos de juego tienen un tipo de arena de corcho se distribuirá de forma pareja con el uso.

Guía de ingreso al nuevo Claro Arena de la UC

Asimismo, la UC detalló la guía de accesos. Para la Tribuna Fouillioux Bajo los hinchas deberán ingresar por las puertas 37, 38 y 39. Para Tribuna Fouillioux Alto se debe entrar por las 33 y 43.

Para la Tribuna Prieto Bajo corresponde las puertas 47, 48 y 49, mientras Tribuna Prieto Alto tiene ingreso por los pórticos 61 y 62.

En Tribuna Livingstone Norte el acceso al Codo C es por las puertas 74 y 75, la Tribuna Livingstone Premium a través del hall principal.

Para Tribuna Lepe Bajo (bandeja inferior) corresponden las puertas 14, 15, 27, 28 y 29, la bandeja inferior por los pórticos 14, 15, 27, 28 y 29.

