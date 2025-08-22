Universidad Católica recibirá este sábado, desde las 20 horas, a Unión Española en el Claro Arena. Será el primer partido de fútbol masculino, tras la inauguración del reducto con un partido femenino ante Santiago Morning que terminó 0-0.

Por eso Fernando Zampedri es el apuntado a hacer el primer gol en el recinto de San Carlos de Apoquindo, algo que al parecer tiene más motivado a los hinchas cruzados que al propio goleador.

“Estamos enfocados en el partido, en los tres puntos, en darle una alegría grande a la gente en esta vuelta a su casa. Después el que haga el gol servirá para eso y nos pondremos todos felices”, sostuvo sin darle mucha bola a poder marcar ese hito personal.

Lo que sí le preocupa al capitán de la Franja es hacerse poderosos nuevamente en su estadio. “La localía nos hará fuerte, volver a casa es maravilloso. Es algo muy esperado en el último tiempo”, sostuvo.

A Zampedri no le importa anotar el primer gol en el Claro Arena

El llamado de Zampedri a cuidar la localía

Zampedri señaló que el pasto sintético de San Carlos no cree que sea algo que beneficie a los cruzados. “Ya hay canchas sintéticas en el país, han jugado ahí los otros equipos, hay que confiar más en nuestro equipo que en el suelo. Sí es diferente, pero nos enfocamos más en que se resuelva por el juego y no por el piso”, contó.

Luego indicó que esperan remontar muchas posiciones este año para que puedan clasificar a Copa Libertadores.

“Los objetivos son a corto plazo, ganar mañana, para acercarnos a zona de clasificación de copas para jugar el próximo año. Del campeonato estamos lejos, teníamos una expectativa alta pero no la sostuvimos, pero ojalá podamos entrar a Copa Libertadores”, dijo.

Finalmente hizo un llamado al hincha. “Cuiden el estadio, la gente verá el partido sin rejas en la cancha y hay que cuidar esa posibilidad de tener buena vista desde cualquier lado. No deben tirar objetos, se agredió a un compañero nuestro la semana pasada y eso no está bueno”, estableció por la agresión a Alfred Canales en el Monumental.

“No queremos perder la localía, hay que comportarse como se debe. Tenemos ganas de que se vayan felices de acá, pero depende de todos nosotros, de hinchas y jugadores”, cerró.