Este sábado el nuevo Claro Arena abrirá sus puertas oficialmente para la Liga de Primera, dando vida al duelo inaugural entre Universidad Católica y Unión Española.
Un partido histórico para el fútbol chileno que se vivirá a alta intensidad, con una UC que quiere seguir la senda del triunfo y un equipo hispano que necesita ganar para salir de zona de descenso.
¿Cuándo juega U. Católica vs. Unión Española? Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad Católica vs. Unión Española se enfrentan este sábado 23 de agosto, desde las 17:30 hrs, en el Estadio Claro Arena, por la Fecha 21 de la Liga de Primera.
El partido entre Cruzados e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
ver también
¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 21 de la Liga de Primera 2025