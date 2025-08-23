Es tendencia:
Universidad Católica vs. Unión Española: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el debút del Claro Arena en Liga de Primera

Cruzados e Hispanos se enfrentan por la Fecha 21 en Liga de Primera, estrenando el ex San Carlos de Apoquindo.

Por Franccesca Arnechino

Los Cruzados recibirán a los Hispanos en el nuevo Claro Arena.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos Cruzados recibirán a los Hispanos en el nuevo Claro Arena.

Este sábado el nuevo Claro Arena abrirá sus puertas oficialmente para la Liga de Primera, dando vida al duelo inaugural entre Universidad Católica y Unión Española.

Un partido histórico para el fútbol chileno que se vivirá a alta intensidad, con una UC que quiere seguir la senda del triunfo y un equipo hispano que necesita ganar para salir de zona de descenso.  

¿Cuándo juega U. Católica vs. Unión Española? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Unión Española se enfrentan este sábado 23 de agosto, desde las 17:30 hrs, en el Estadio Claro Arena, por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Cruzados e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 21 de la Liga de Primera 2025

ver también

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

