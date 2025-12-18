Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Video: Hinchas de U Católica en alerta por preocupantes imágenes de la cancha del Claro Arena

Un video dejó al destape imperfecciones en ciertas zonas del terreno de juego, donde se juega la Copa UC.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Así luce el terreno de juego.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAsí luce el terreno de juego.

Con impecable campaña de Daniel Garnero al mando, el segundo semestre de U Católica los llevó a abrochar el Chile 2 de Copa Libertadores. Y ahí, la gran novedad corrió por parte de su nuevo estadio.

Es que ante Unión Española debutó el Claro Arena, un recinto de lujo para los cruzados que hicieron una fortaleza en su reducto. Con instalaciones de primera categoría y césped artifical, los hinchas sacan pecho en el fútbol chileno.

Por eso llamó la atención que durante la Copa UC esta semana se viralizaron preocupantes imágenes del estado del terreno de juego. Pese a ser pasto sintético, en zonas de la cancha se le vio en mal estado.

Así luce el pasto del Claro Arena

Fanáticos de U Católica pusieron en alerta a sus pares con un video donde se muestra que al borde de la cancha del Claro Arena hay sectores con imperfecciones. Eso, a pesar de ser césped artificial.

Tweet placeholder

Esas marcas horizontales pequeñas están hace varias semanas. Diría que están desde el 2º partido“, fue uno de los comentarios al registro, encendiendo las alarmas en la fanaticada cruzada.

Publicidad

Otros, por su parte, justificaron el hecho en la alta temperatura y la gran cantidad de partidos que se ha jugado esta semana durante la Copa UC. Lo cierto es que las imperfecciones se dejaron ver solo en esa zona, mientras en otras luce impecable la cancha.

Presidente de Católica exige estadio para la U de Chile: “Se acabaría la broma, pero…”

ver también

Presidente de Católica exige estadio para la U de Chile: “Se acabaría la broma, pero…”

U Católica tuvo una campaña casi impecable jugando en su fortaleza del Claro Arena. Ganaron todos sus partidos, a excepción del duelo con O’Higgins, donde cayeron por 2-0.

Lee también
Casi manda a Colo Colo a Primera B e histórico clama por su fichaje
Colo Colo

Casi manda a Colo Colo a Primera B e histórico clama por su fichaje

Revelan el primer conflicto entre Ortiz y la dirigencia de Colo Colo
Colo Colo

Revelan el primer conflicto entre Ortiz y la dirigencia de Colo Colo

Movidas 2026: Limache sorprende con fichaje de volante campeón en Brasil
Mercado de fichajes 2026

Movidas 2026: Limache sorprende con fichaje de volante campeón en Brasil

Mercado: Cobreloa festeja un triplete de refuerzos en un solo día
Mercado de fichajes 2026

Mercado: Cobreloa festeja un triplete de refuerzos en un solo día

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo