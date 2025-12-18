Con impecable campaña de Daniel Garnero al mando, el segundo semestre de U Católica los llevó a abrochar el Chile 2 de Copa Libertadores. Y ahí, la gran novedad corrió por parte de su nuevo estadio.

Es que ante Unión Española debutó el Claro Arena, un recinto de lujo para los cruzados que hicieron una fortaleza en su reducto. Con instalaciones de primera categoría y césped artifical, los hinchas sacan pecho en el fútbol chileno.

Por eso llamó la atención que durante la Copa UC esta semana se viralizaron preocupantes imágenes del estado del terreno de juego. Pese a ser pasto sintético, en zonas de la cancha se le vio en mal estado.

Así luce el pasto del Claro Arena

Fanáticos de U Católica pusieron en alerta a sus pares con un video donde se muestra que al borde de la cancha del Claro Arena hay sectores con imperfecciones. Eso, a pesar de ser césped artificial.

“Esas marcas horizontales pequeñas están hace varias semanas. Diría que están desde el 2º partido“, fue uno de los comentarios al registro, encendiendo las alarmas en la fanaticada cruzada.

Otros, por su parte, justificaron el hecho en la alta temperatura y la gran cantidad de partidos que se ha jugado esta semana durante la Copa UC. Lo cierto es que las imperfecciones se dejaron ver solo en esa zona, mientras en otras luce impecable la cancha.

U Católica tuvo una campaña casi impecable jugando en su fortaleza del Claro Arena. Ganaron todos sus partidos, a excepción del duelo con O’Higgins, donde cayeron por 2-0.