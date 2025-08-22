Es tendencia:
Liga de Primera 2025

Agenda de partidos hoy: Quiénes juegan en la Fecha 21 Liga de Primera y qué canal transmite

Revisa el detalle de la programación con los partidos que no te puedes perder del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

Fecha 18 Liga de Primera 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFecha 18 Liga de Primera 2025.

El fin de semana continúa la acción en la Fecha 21 de la Liga de Primera, que será clave para los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla, buscando un cupo para ser candidatos al título.

Entre los duelos que destacan veremos este viernes a Palestino y Colo Colo, en el estadio Municipal de La Cisterna. Los tricolores quieren sumar de a tres, aprovechando el mal momento albo, subiendo en la tabla y quedándose entre los líderes.

La jornada sabatina tendrá al líder, Coquimbo Unido, visitando a Audax Italiano en el sintético de La Florida. Una verdadera final, con los Piratas, que acumulan cinco triunfos consecutivos.

Te dejamos el detalle de todos los partidos que no te podrás perder este fin de semana, para disfrutar del Campeonato Nacional.

Los partidos de Liga de Primera que van por TV

Te dejamos a continuación, la programación de los partidos del torneo y cómo podrás verlos por TV y ONLINE.

Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 22 DE AGOSTO

  • Colo Colo vs. Palestino a las 15:00 hrs, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:30 hrs, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX.
SÁBADO 23 DE AGOSTO

  • Cobresal vs. Unión a Calera a las 15:00 hrs, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido a las 17:30 hrs, en el Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO Max, Mega 2 y Mega GO.
  • Universidad Católica vs. Unión Española a las 20:00 hrs, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

  • Deportes La Serena vs. Huachipato a las 12:30 hrs, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Universidad de Chile vs. Everton a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Deportes Iquique vs. Ñublense a las 17:30 hrs, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX.
