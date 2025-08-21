Los graves incidentes que ocurrieron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda por Copa Sudamericana, ya traen consecuencias en el fútbol nacional, donde el primero que toma medidas es Universidad Católica.

Y serán dos los protagonistas que sufrirán producto de esta drástica decisión que toma el cuadro cruzado. El primero, su nueva casa el Claro Arena que será inaugurada oficialmente este sábado. El segundo, los hinchas de su próximo rival, Unión Española.

Polémica decisión de Católica con Claro Arena

Fue durante la ceremonia inaugural del nuevo San Carlos de Apoquindo donde Juan Tagle, presidente de Cruzados, expresó que “nosotros diseñamos el estadio con un sector para la barra de visitante que tiene cobertura con policarbonato que se permite muy bien y son más de 500 ubicaciones”.

El deseo del mandamás de Católica duró menos de 24 horas. A raíz de la masacre que vivieron los hinchas de la U ante Independiente, la institución confirmó en sus canales oficiales que no recibirá hinchas de la Unión Española este sábado.

Respecto a los motivos detrás de esta medida, en Cruzados apuntan a que “el partido se calificó por la Delegacion Presidencial de la Región Metropolitana como un partido clase A“, y añaden que “continuaremos con la puesta en marcha de los sistemas de control, ingresos y servicios”.

¿Cuándo es el primer juego en el nuevo estadio?

Luego que este miércoles se disputara el duelo inaugural del Claro Arena, en la igualdad sin goles del equipo femenino ante Santiago Morning, este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas, Universidad Católica recibirá a Unión Española por la fecha 21 en Liga de Primera.