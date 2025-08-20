Universidad Católica vivirá uno de los días más importantes de su historia en la inauguración del Claro Arena. Será una fiesta, en la cual no podrá estar una de sus mayores figuras.

Los Cruzados han pasado por una larga espera hasta finalmente tener su nuevo recinto. El fin de una era y el inicio de otra, la cual esperan esté llena de triunfos épicos y sobre todo, títulos, que es lo que el club ha extrañado en el último tiempo.

La baja de U. Católica en el estreno del Claro Arena

La moral en Universidad Católica anda por las nubes y no solo por la apertura del Claro Arena, sino que por la gran actuación que tuvieron ante Colo Colo en su último encuentro. Los Cruzados golearon por 4-1 a los Albos en el Estadio Monumental, poniéndole la lápida al ciclo de Jorge Almirón.

Los dirigidos por Daniel Garnero tuvieron una actuación redonda en Macul, aunque lamentablemente para las intenciones del entrenador argentino, no podrá repetir la misma formación que tan buen resultado le dio en Pedrero.

Cristián Cuevas, quien fue la mayor figura de la goleada a Colo Colo, no podrá estar en la apertura del Claro Arena. Esto porque ante los Albos recibió una amarilla, con lo cual llegó al límite y por ende, tendrá que cumplir su fecha de suspensión en el esperado estreno del estadio.

Cuevas tuvo una actuación redonda en el clásico, donde anotó dos goles y dirigió los hilos de la UC en cada ataque, sorprendiendo al ejercer como el conductor del equipo. Esta fórmula no la podrá repetir en la fecha 21.

Cristián Cuevas no podrá jugar ante Unión Española. Imagen: Photosport

Universidad Católica estrenará el Claro Arena este sábado 23 de agosto a las 20:00 horas, día en el se medirán contra Unión Española en una nueva edición del clásico de Independencia. Los Hispanos están en zona de descenso, por lo que buscarán ser el invitado de piedra de la fiesta.