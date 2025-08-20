Se viene el debut de U Católica en el esperado Claro Arena, en el partido ante U Española. El encuentro tiene todas las miradas puestas por el estreno cruzado en su nueva fortaleza, tras aplazarse dos fechas el retorno a San Carlos de Apoquindo.

Es que inicialmente el duelo que daría el vamos al recinto era el de la UC contra Ñublense, donde Patricio Rubio asomaba como el gran cuco cruzado. Acostumbrado a marcarles y con polémicas peleas en cancha, el ariete se quedó con esa espinita clavada.

“Unas ganas de jugar ese partido, estaba desesperado por jugarlo,. Creo que iba a hacer el primer gol ahí, estaba con toda la energía que iba a hacer el primer gol en el Claro Arena”, partió diciendo Rubio al sitio oficial de Ñublense.

Rubio se lamenta por el Claro Arena

Patricio Rubio tiene su historia personal con U Católica, incluso con desafiante gesto del “2” al anotarles, debido al mote de “segundones” que se le ha tildado al equipo. Por ello, lamenta haberse perdido el debut en el Claro Arena.

“Me cag… de la risa con los comentarios de la gente y todo, un día me habla un amigo y me dice ‘estai de tendencia en Twitter’, hubiera sido increible”, confesó el potente delantero de los Diablos Rojos.

Es que con su identificación con U de Chile, el Pato Rubio siempre jugó un partido especial con la UC y el Claro Arena era una ocasión ideal para volver a marcarles, según dice.

“Estaba bonito el estadio, venimos en racha, haciendo goles, nos sentíamos con esa confianza“, cerró, ya resignado a que será otro el equipo que dará el vamos al nuevo estadio cruzado.