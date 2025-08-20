Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Me cag… de la risa”: Pato Rubio dice que quería humillar a U Católica con el primer gol en el Claro Arena

El icónico verdugo cruzado lamenta que se haya postergado partido de Ñublense para arruinar la fiesta del nuevo estadio.

Por Nelson Martinez

Se viene debut en el Claro Arena.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTSe viene debut en el Claro Arena.

Se viene el debut de U Católica en el esperado Claro Arena, en el partido ante U Española. El encuentro tiene todas las miradas puestas por el estreno cruzado en su nueva fortaleza, tras aplazarse dos fechas el retorno a San Carlos de Apoquindo.

Es que inicialmente el duelo que daría el vamos al recinto era el de la UC contra Ñublense, donde Patricio Rubio asomaba como el gran cuco cruzado. Acostumbrado a marcarles y con polémicas peleas en cancha, el ariete se quedó con esa espinita clavada.

Unas ganas de jugar ese partido, estaba desesperado por jugarlo,. Creo que iba a hacer el primer gol ahí, estaba con toda la energía que iba a hacer el primer gol en el Claro Arena”, partió diciendo Rubio al sitio oficial de Ñublense.

Rubio se lamenta por el Claro Arena

Patricio Rubio tiene su historia personal con U Católica, incluso con desafiante gesto del “2” al anotarles, debido al mote de “segundones” que se le ha tildado al equipo. Por ello, lamenta haberse perdido el debut en el Claro Arena.

Photosport

Photosport

Me cag… de la risa con los comentarios de la gente y todo, un día me habla un amigo y me dice ‘estai de tendencia en Twitter’, hubiera sido increible”, confesó el potente delantero de los Diablos Rojos.

Publicidad

Es que con su identificación con U de Chile, el Pato Rubio siempre jugó un partido especial con la UC y el Claro Arena era una ocasión ideal para volver a marcarles, según dice.

Estaba bonito el estadio, venimos en racha, haciendo goles, nos sentíamos con esa confianza“, cerró, ya resignado a que será otro el equipo que dará el vamos al nuevo estadio cruzado.

Lee también
Pato Rubio quiere amargar la inauguración del Claro Arena de la UC
Universidad Católica

Pato Rubio quiere amargar la inauguración del Claro Arena de la UC

La increíble cifra goleadora de Rubio ante la U, Colo Colo y la UC
U de Chile

La increíble cifra goleadora de Rubio ante la U, Colo Colo y la UC

Tras error de Montes: el gol de Pato Rubio para amargar a la U
U de Chile

Tras error de Montes: el gol de Pato Rubio para amargar a la U

El nuevo giro que puede ayudar a Suazo a debutar en LaLiga
Chile

El nuevo giro que puede ayudar a Suazo a debutar en LaLiga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo